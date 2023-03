Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waterschapsbelasting omhoog: dit ga jij extra betalen in 2023

Jaarlijks verandert er nogal wat omtrent onze belastingen. Zo betalen we in 2023 bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting, maar we gaan gemiddeld juist meer waterschapsbelasting betalen. Lees wat dit jou extra gaat kosten, iets dat afhankelijk is van jouw huishouden.

Wat betalen we eigenlijk aan waterschapsbelasting in Nederland? En waar gaat dat geld nu precies naartoe?

Unie van Waterschappen

Even een geheugensteuntje: Nederland telt 21 waterschappen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen in Nederland, regelen zij alles omtrent regionaal waterbeheer en zuiveren zij het afvalwater. Die verschillende waterschappen zijn verspreid over het land en worden gezamenlijk vertegenwoordigd door de Unie van Waterschappen. Deze unie behartigt de belangen van de waterschappen, stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking en weet derhalve precies wat er met onze waterschapsbelasting gebeurt.

Samen goed voor 2,25 miljard euro

Komende jaren doen de Nederlandse waterschappen extra investeringen. Van 2023 tot 2026 investeren ze bij elkaar gemiddeld 2,25 miljard euro per jaar. Jaarlijks ruim 200 miljoen euro meer dan in de periode van 2022 tot 2025.

In het rapport Waterschapsbelastingen 2023 schrijft Vincent Lokin, portefeuillehouder financiën, dat vier van de vijf meest recente zomers in Nederland ‘kurkdroog’ waren. Daartegenover staat juist wateroverlast in de winter. Om mee te bewegen met de strengere Europese milieuwetten, ingevoerd wegens klimaatverandering, is innovatie vereist, stelt de Unie van Waterschappen. En voor verduurzaming is geld nodig, concludeert het rapport. Dat zien we terug ook in de waterschapsbelasting.

Waterschapsbelasting: dit ga jij extra betalen in 2023

In totaal kosten de waterschapsbelastingen in 2023 zo’n 3,5 miljard euro. Voor een eenpersoonshuishouden (gebaseerd op één vervuilingseenhoud (ve)) in een huurwoning gaat de belasting dit jaar met 7,6 procent omhoog. In 2022 kon je als eenpersoonshuishouden rekenen op een waterschapsbelastingtarief van 156 euro. In 2023 stijgt dit tot een bedrag van 168 euro. Voor een huishouden van vier personen, woonachtig in een huis met een waarde van zo’n 280.000 euro, kost de waterschapsbelasting dit jaar zo’n 380 euro. In 2022 was dit nog 353 euro: een stijging van 27 euro. Voor een vierpersoonshuishouden in een huis met een waarde van zo’n 400.000 euro kost de waterschapsbelasting dit jaar 413 euro.