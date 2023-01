Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

M&M’s geeft opheldering over ban van ‘te woke’ gekleurde poppetjes

Wellicht heb je meegekregen dat de pratende M&M-figuurtjes (je weet wel, van You get in the bowl) ‘te woke’ waren. Door de ophef daarover zou het snoepbedrijf de animatiefiguurtjes in de ban doen. Het maakte het een en ander los en inmiddels heeft Metro reactie ontvangen van M&M’s zelf. En het bedrijf geeft opheldering over de aangekondigde ban.

Afgelopen dinsdag kwam het, ietwat opmerkelijke, nieuws naar buiten. M&M’s zou hun pratende en gekleurde poppetjes laten verdwijnen, omdat er kritiek klonk op het wokisme rondom de pratende snoepjes.

Gekleurde animatiepoppentjes M&M’s ‘te woke’

De ‘onvrouwelijke’ sneakers van de groene M&M, de ‘te dikke’ paarse M&M of de ‘te angstige’ oranje M&M. De Amerikaanse Fox News-commentator Tucker Carlson sprak zich fel uit over de animatiepoppetjes. De make-over en uiterlijke kenmerken van de pratende snoepjes zouden volgens hem onderdeel zijn van een politiek spel van het snoepmerk, dat meer incluciviteit wil uitstralen. Carlson noemde het een aanval op de klassieke genderrollen en dus ‘te woke’.

Met de Super Bowl, het gigantische sportspektakel in Amerika, in het vooruitzicht, klonken er geluiden dat deze actie van M&M’s ook wel eens een publiciteitsstunt zou kunnen zijn.

Ban blijkt publiciteitsstunt

Metro-journalist Pim Pauwels peilde bij Mars Nederland, het bedrijf achter de gekleurde chocolaatjes, de stemming. Woordvoerder Janet Doorduin gaf duidelijkheid over de zaak. „Het merk M&M’s staat bekend om zijn humor en kleurrijke ‘fun'”, laat zij in een reactie weten. De woordvoerder benadrukt dat de aankondiging van afgelopen maandag, dat het merk dus stopt met de gekleurde poppetjes, onderdeel is van een publiciteitsstunt. „In aanloop naar de Super Bowl.”

„De M&M’s-personages spenderen in het kader van de uitrol van de Super Bowl-campagne momenteel tijd aan hun andere passies. De ontknoping van het verhaal zal tijdens de Super Bowl bekend worden gemaakt aan het grote publiek.” En dat betekent dat de pratende, gekleurde animatie-snoepjes niet verdwijnen. „Het blijft de missie van M&M’s om een wereld te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt. De personages zijn en blijven de officiële woordvoerders van het merk.”

Eind goed al goed dus en de pratende ‘Red’, ‘Yellow’, ‘Orange’ en ga zo maar door, verschijnen dus ook gewoon weer op de Nederlandse beeldbuis.