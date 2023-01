Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen neemt verlies na VI-ruzie Angela de Jong, maar probeert tóch gelijk te halen

Johan Derksen en Angela de Jong kwamen woensdagavond aan de Vandaag Inside-tafel in een woordenwisseling terecht. Gewonnen volgens kijkers door De Jong. Derksen nam gisteravond de gelegenheid om de hand in eigen boezem te steken, alhoewel hij toch nog een soort van zijn gelijk wilde halen.

Woensdagavond kwamen Derksen en De Jong in een meningsverschil terecht. Iets wat overigens wel vaker gebeurde. Derksen nam het De Jong, en vele andere media, kwalijk dat zij Johnny de Mol al veroordeelden voordat daar een rechter aan te pas kwam. Daarbij ging het om de beschuldigingen vanuit zijn ex-vriendin Shima Kaes die richting de HLF8-presentator klonken, maar de zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

Woordenwisseling Johan Derksen en Angela de Jong

Derksen las woensdag in VI de columns van De Jong voor, waarin zij ‘poging tot doodslag’ noemde. De columniste concludeerde zelf dat zij geen onwaarheden had opgeschreven. De Jong kaatste de bal terug door een VI-fragment aan te halen waarin René van der Gijp en Derksen uitspraken dat zij dachten dat De Mol jr. zijn toenmalige vriendin sloeg.

„Kennelijk mag je niet over iemand die jou heel dierbaar is, opschrijven dat er een aangifte is gedaan”, sprak De Jong aan de VI-tafel. Waarna Derksen zich overduidelijk irriteerde. De winnaar van deze televisieruzie volgens kijkers? Angela de Jong, glansrijk zelfs.

Johan Derksen steekt hand in eigen boezem

Gisteravond trapte VI direct af met een terugblik van Derksen op de televisieruzie. „Ik had een slechte dag. Ik heb het heel slecht uitgelegd. Maar ik had een hele vermoeiende dag gehad. Ik had het grootste deel van de dag bij John de Mol in zijn reet gezeten”, aldus het VI-gezicht.

Presentator Wilfred Genee haalt daarna de discussie nogmaals aan. Derksen incasseert wederom. „Het was mijn schuld, ik was onduidelijk.” Hij had, naar eigen zeggen, door de moeheid geen sterke argumenten. Tafelgast en advocaat Job Knoester verdedigt Derksen aan de hand van een andere column van De Jong. Waarin zij zich lelijker uitliet over Johnny de Mol. „Maar die had je even net niet bij de hand.”

Onenigheid over Johnny de Mol

„Het is heel eenvoudig”, gaat Derksen verder. Waarna Genee inkopt dat iemand toch nog even z’n gelijk wil halen. Derksen legt uit dat De Jong veelvuldig over poging tot doodslag van Johnny de Mol in haar columns sprak. Het VI-gezicht benadrukte woensdagavond ook de chantage-zaak die tegelijkertijd liep tegen Shima Kaes. „Toen de zaak tegen Johnny geseponeerd werd, heeft Angela er nooit meer een letter over geschreven. En dat was mijn punt, dat vond ik niet eerlijk.”

Derksen vertelt daarna dat hij vindt dat iedereen zich tegen de familie De Mol keert. Hij neemt hij het op voor de De Mol-familie. „Die mensen doen niemand kwaad, maar waarom heeft iedereen een hekel aan die familie?” Iets wat Genee aan tafel bagatelliseert. „Je bent bij John en de rest van de familie wel enorm fanatiek altijd.” Volgens Genee en Van der Gijp vangen hoge bomen nu eenmaal veel wind.



