Yvonne Coldeweijer valt door de mand met ‘juice’ over Douwe Bob

De ‘spionnen’ van roddelkoningin Yvonne Coldeweijer hebben het niet altijd bij het rechte eind. Dat blijkt wel, nu ze behoorlijk de plank misslaat met valse roddels die ze op haar Instagramkanaal verspreidt over Douwe Bob.

In een bericht op haar Instagram zegt Coldeweijer ze dat het niet botert tussen de zanger en Loes van Delft, waarmee hij een kind heeft. Maar die laatste slaat op Instagram flink terug naar de roddeltante. In haar post laat ze zien dat Yvonne Coldeweijer er met haar ‘spionnen’ behoorlijk naast zit.

Yvonne deelt flinke roddels over Douwe Bob

De dochter van Douwe Bob werd op 9 december één jaar oud, weet Yvonne Coldeweijer, die de zanger steevast ‘DB’ noemt. „Het is een aantal spionnen opgevallen dat DB niks over de verjaardag van zijn dochter, die hij samen heeft met Loes van Delft (niet zijn vriendin), heeft gepost. Volgens spionnen loopt het contact met moeder Loes niet echt vlekkeloos”, voegt ze eraan toe.

Verder zegt Coldeweijer te horen te hebben gekregen dat „DB en Loes, de moeder van zijn dochter, elkaar al maanden niet gesproken hebben. DB schijnt geen enkel contact meer te hebben met zijn dochter.” Om eraan toe te voegen dat het niet bekend is of de zanger ‘wel alimentatie betaalt’. Het zijn al met al flinke aantijgingen aan het adres van ‘DB’, Douwe Bob dus.

Roddelkoningin blijkt plank behoorlijk mis te slaan

Maar daar klopt weinig van, bewijst Loes van Delft even later in een reactie. In een post op Instagram laat ze zien dat Douwe Bob en zij wel degelijk samen de verjaardag van hun kind hebben gevierd. „Het was een gezellige verjaardag, hoor, Yv!”, schrijft ze cynisch, om er een kusjes-emoticon aan toe te voegen.

Op Twitter wordt het incident ook besproken en krijgt Coldeweijer er flink van langs. „Yvonne Coldewijer heeft een scoop, ze weet het bijna zeker. En het ging zo”, schrijft een Twitteraar die het voorval opviel. „Damn. Je zal zo je boterham moeten verdienen. So sad…”, reageert een ander.



Heeft gewoon recht op zuurstof he? Ben ik vóór hoor, maar damn. Je zal zo je boterham moeten verdienen. So sad… — Omvolker Nadya🖤 (@Zwarte_Magica) December 13, 2022

Yvonne Coldeweijer maakt geen vrienden

Het is lang niet de eerste keer dat Yvonne Coldeweijer de grens opzoekt. Zo plaatste ze deze zomer een rectificatie, nadat ze beweerde dat de zoon van Glennis Grace zou zijn gearresteerd (wat dus niet waar was). Het leidde daarvoor al tot een woeste Glennis Grace, die zei dat het helemaal niet om haar zoon ging.

Vrienden maakt de roddelkoningin dus niet. Eerder lag ze ook al in de clinch met Samantha Steenwijk, die een rechtszaak aanspande, met Tino Martin en met Koen Kardashian.