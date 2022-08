Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het Interstellar? Wetenschappers stuiten op echte ‘waterplaneet’

Lange tijd bestond het alleen in films als Interstellar, maar nu lijkt het werkelijkheid. Wetenschappers denken een planeet te hebben ontdekt die volledig bedekt is met vloeibaar water. Wetenschappers fantaseren al lang over het bestaan van dit type planeet, dat volgens hen in theorie zou kunnen bestaan. Maar lange tijd was daar geen hard bewijs voor. Tot nu, zo lijkt het.

De planeet heeft meer opmerkelijke kenmerken. Zo zou één jaar er slechts 11 dagen duren. De waterplaneet ligt bovendien, in astronomische termen, helemaal niet zover weg van de aarde: het gaat om een afstand van 100 lichtjaar. Ter vergelijking: het centrum van het Melkwegstelsel ligt op 26.000 lichtjaar afstand.

TOI-1452 b, zoals de planeet wordt genoemd, is ‘een van de beste kandidaten om een oceaanplaneet te zijn’. Dat zegt hoofdwetenschapper Charles Cadieux van de Universiteit van Montreal in een persverklaring, nadat het onderzoek naar de planeet vorige week verscheen in The Astronomical Journal.

In theorie leven mogelijk op waterplaneet

Sinds 2018 zijn wetenschappers van ruimtevaartorganisatie NASA op zoek naar planeten buiten ons zonnestelsel waar leven mogelijk is. De wetenschappers worden daarbij geholpen door de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Overigens doet NASA wel meer onderzoek, bijvoorbeeld naar UFO’s.

Met de TESS-telescoop wil NASA 200.000 van de helderste sterren in de buurt van de zon onderzoeken op zoek naar levensvatbare planeten. Inmiddels zijn er al duizenden planeten mee ontdekt. Die komen in allerlei soorten en maten: van planeten in de vorm van een rugbybal tot planeten die volledig bedekt zijn met lava.

En nu is er dus een nieuwe ontdekking, die van de veronderstelde waterplaneet TOI-1452 b. En opmerkelijk: op deze planeet duurt een ‘jaar’ maar 11 dagen. Zo lang doet het hemellichaam erover om om zijn eigen zon te draaien. Ook zou er in theorie leven mogelijk zijn.

Ontdekking doet denken aan planeet in film Interstellar

De ontdekking doet sterk denken aan de scène van Christopher Nolans film Interstellar. In die film (let op: spoiler-alert) bezoekt het astronautenteam een waterplaneet met een schijnbaar eindeloze ondiepe oceaan, totdat er ineens een enorme vloedgolf op ze afstevent. Op deze planeet gaat de tijd in ‘aardse’ termen ook veel sneller. Als de astronauten eenmaal terugkeren op aarde, is het dochtertje van hoofdpersoon Cooper (gespeeld door Matthew McConaughey) dan ook bejaard.

Alhoewel er nog meer onderzoek gedaan moet worden, wordt aangenomen dat de nieuw ontdekte planeet 70 procent groter is dan de aarde en vijf keer zo zwaar. Berekeningen op basis van de veronderstelde dichtheid laten zien dat de waarschijnlijke oceaan op de planeet nog dieper reikt dan hier op aarde.