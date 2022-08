Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder krijgt levenslang voor uithongeren zoontje, kreeg alleen vegan eten

Een vegan moeder uit Florida krijgt levenslang nadat haar zoontje overleed aan uithongering. Haar zoon Ezra kreeg alleen veganistische voeding en stierf uiteindelijk omdat hij al een week helemaal geen eten binnen had gekregen. Het kindje stierf 18 maanden na zijn geboorte en woog slechts zeven kilo bij zijn overlijden.

Sheila O’Leary (39) moest in juni al verantwoording afleggen aan de rechter over het ‘dieet’ waardoor haar zoontje overleed. Het vonnis werd viermaal uitgesteld. Tijdens de zaak kwamen gruwelijke details naar voren.

Drie kinderen uitgehongerd

O’Leary had nog twee andere kinderen, namelijk één van drie en één van vijf. Zij vertoonden ook symptomen van uithongering. Zo hadden ze een sterk vermagerd uiterlijk, een gele huid en rotte tanden. Bij de autopsie van het zoontje ontdekten de artsen dat hij al een week geen eten had gekregen voor hij overleed. De kinderen kregen een dieet wat met name bestond uit mango’s, bananen, avocado’s en ramboetans, Ezra kreeg er tevens nog borstvoeding bij.

Tijdens de zitting kwamen gruwelijke details naar boven. Zo negeerde de moeder de huilbuilen van haar zoon en was hij zo mager dat zijn botten overduidelijk zichtbaar waren. De avond voor Ezra overleed, had hij moeite met ademhalen. In plaats van de ambulance te bellen, besloten zijn ouders naar bed te gaan. De ochtend daarna was het kindje overleden.

🥒 Kan je een kind veganistisch opvoeden? Volgens het Voedingscentrum kan een kind veganistisch opgevoed worden. Als een kind geen dierlijke producten eet, is het wel belangrijk om erop te letten dat het alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt. Omdat een kind in de groei is, wil je tekorten voorkomen. Begeleiding door een diëtist is wel sterk aan te raden.

Lot vader nog niet duidelijk

Naast levenslang kreeg Sheila O’Leary ook gevangenisstraffen van 30 jaar en 5 jaar voor het mishandelen van haar andere kinderen. Het is in de VS niet ongewoon dat rechters straffen op deze manier stapelen. In juni moest O’Leary zich al voor de rechtbank verantwoorden, haar man Ryan zit nog vast in afwachting van zijn vonnis.

O’Leary zit de rest van haar leven in de gevangenis en daarnaast kan ze contact met haar (nog wel levende) kinderen vergeten. Want dat is door de rechter verboden. Haar advocaat zinspeelt op een hoger beroep.