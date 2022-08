Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ecologisch einde’: het lichaam veranderen in compost na de dood

Begraven, cremeren of je lichaam afstaan aan de wetenschap? Wellicht wil je nog niet te veel nadenken over de dood, maar er is tegenwoordig ook een andere, ecologische manier om met een overleden lichaam om te gaan. Wat dacht je ervan om een lichaam te veranderen in compost?

In Amerika bestaat het al. De Amerikaanse Katrin Spade is het meesterbrein achter Recompose, het bedrijf dat lijken in compost verandert. Vice schreef over de opkomst een ecologisch verantwoord einde.



Dood lichaam veranderen in compost

Het bedrijf heeft nu ruimte voor tien lichamen. Bedoeld om op een ecologische manier met de dood om te gaan. Hoe dat gaat? In een magazijn in het Amerikaanse Kent, in de staat Washington, liggen zeshoekige stalen kisten. Daarin vindt men houtsnippers, stro en alfalfa. Ook zijn warmte, water, koolstof, stikstof en zuurstof op elkaar afgestemd. Een lichaam kan op deze manier op de ultieme manier ontbinden.

En dat gaat sneller dan je wellicht dacht. In dertig dagen breken de natuurlijke mechanismen het lichaam af. Als het lichaam weg is, wordt de overgebleven grond twee weken tot een maand gedroogd. Daarna krijgen nabestaanden de grond of wordt dit gedoneerd aan een ecologisch project.

Ecologisch verantwoord

En volgens de bedenkers is dit een milieuvriendelijkere manier van omgaan met de dood dan bijvoorbeeld cremeren of begraven. In Amerika zijn er inmiddels meerdere staten, naast Washington, bezig om die deze organische manier bij overlijden te legaliseren. Recompose overweegt inmiddels uitbreiding en in Amerika ontstaan steeds meer soortgelijke methodes.

Lichaam composteren ook in Nederland?

Overweeg je deze eco-vriendelijke eindfase van jouw leven? Het compost-proces kost 5.500 dollar, wat neerkomt op 4500 euro. Kende je trouwens als dit Amerikaanse lab waar ze mensen invriezen na de dood?

In Nederland opperde D66-Kamerlid Monica den Boer eind 2019 eenzelfde soort plan. Om het „resomeren, cryomeren en composteren” van lichamen mogelijk te maken. Het werd alleen niet in de wet opgenomen.