Domper voor omwonenden: hun plan met asielhotel Albergen valt in duigen

Het koopcontract van het asielhotel in het Overijsselse dorp Albergen (gemeente Tubbergen) is definitief getekend. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA heeft het hotel gekocht om er een asielzoekerscentrum van te maken, maar dat plan stuit op veel verzet, met name bij omwonenden en bij de gemeente zelf.

De inwoners van Albergen (dat in de gemeente Tubbergen ligt) wilden het hotel in hun dorp daarom zelf aankopen. Zo wilden ze voorkomen dat er een azc in hotel komt. Maar hun plan kan nu definitief de prullenbak in, want er ligt een koopcontract met het COA. Daardoor kunnen de inwoners het hotel niet zelf meer aankopen en lijkt er een definitieve bestemming voor het pand: een opvangcentrum voor asielzoekers.

Veel verzet tegen asielhotel: ‘Zo ga je niet met mensen om’

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daar is veel verzet tegen in het dorp en bij de gemeente zelf. Zo ontstond dinsdagavond bij het pand al een spontane oploop. Vanaf 1 september moeten de eerste asielzoekers al in het pand onderdak vinden. „Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp gisteren over het voornemen om de opvang „van hogerhand” op te leggen

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is de dwangmaatregel juist nodig aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is in Nederland omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt. Hij is ondanks het verzet in Albergen niet van plan zijn besluit terug te draaien. Volgens het COA kunnen er in het asielhotel in potentie 300 asielzoekers worden opgevangen.

Met name dat aantal is de demonstranten een doorn in het oog. Gisteravond vond er opnieuw een demonstratie plaats voor het hotel. Een paar honderd mensen kwamen daarop af en stonden in verschillende groepen bij elkaar. Ze dronken een biertje en speelden muziek.

‘Albergen zegt nee tegen azc’

Het zijn met name jongeren die hun afkeer willen laten blijken over het voornemen van staatssecretaris Van der Burg om de gemeente Tubbergen de opvang op te leggen. „Ze moeten kijken naar de verhoudingen, wat voor impact dat heeft op de plaats waar je asielzoekers neerzet”, zei een van de demonstranten gisteravond tegen ANP. Op het pand werden gisteren allerlei bordjes geplakt met protestteksten zoals ‘Albergen zegt nee tegen AZC’, ‘Wat doe je ons mooie dorpje aan’ en ‘Straks 10 procent allochtonen, kunnen wij hier straks veilig wonen?’ De gemeente Tubbergen is de eerste plek waar de regering zonder toestemming een vergunning afgeeft voor de huisvesting van asielzoekers via de komst van een azc. De verwachting is dat er nog veel meer gemeenten volgen, aangezien het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers alsmaar toeneemt.