Tweede Kamer eerder terug van reces na uitspraken Wopke Hoekstra over ‘niet-heilige’ stikstofdoelen

De uitspraken van CDA-partijleider en vicepremier Wopke Hoekstra over de stikstofplannen van het kabinet doen niet alleen flink stof opwaaien, de Tweede Kamer komt er zelfs eerder voor terug van reces. Dinsdag gaat de Kamer een debat voeren over de uitspraken. Dit meldt een woordvoerster van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Eerder vandaag schreven we dat de verhoudingen in de coalitie op scherp staan. Hoekstra deed in een interview met het AD uit de doeken dat het doel om in 2030 overal in het land de stikstofuitstoot met 50 procent te verlagen ‘niet heilig’ is voor de partij.

De partijleider gaf aan dat het CDA de stikstofuitstoot nog steeds met de helft wil terugschroeven, maar dat daar eventueel langer voor mag worden uitgetrokken. Dit omdat het proces op dit moment uiterst moeizaam verloopt. Voor Hoekstra is zowel natuurherstel als een vitaal platteland met een eerlijke boterham voor de boeren essentieel.

Kaag en Rutte verbaasd over uitspraken Wopke Hoekstra

Een gewaagde uitspraak van de vicepremier, want dit is een afspraak uit het regerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vooral D66 tilt er zwaar aan. Premier Mark Rutte en D66-partijleider Sigrid Kaag reageerden met verbazing op de woorden van Hoekstra. Rutte zette er staatsrechtelijke vraagtekens bij en Kaag vond het ‘uiterst opmerkelijk’. Beiden geven aan dat het proces van Johan Remkes alle ruimte moet krijgen.

De uitspraken van Hoekstra liggen gevoelig omdat het kabinet met ‘één mond’ zou moeten spreken. Voormalig staatssecretaris Mona Keijer werd vorig jaar nog ontslagen na openlijke kritiek op de coronapas.

Spoeddebat verzoek van Geert Wilders

Het spoeddebat was een verzoek van PVV-leider Geert Wilders en wordt gesteund door een ruime Kamermeerderheid. Ook coalitiepartijen steunden het voorstel. Om dit debat te voeren komt de Tweede Kamer eerder terug van reces, dat eigenlijk tot 5 september zou duren.

Het interview kwam gisteren al ter sprake in het Catshuis. De top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen kwamen daar voor het eerst sinds het reces bijeen om over de stikstof-, koopkracht- en vluchtelingencrisis te praten. Vanochtend zijn de uitlatingen volgens VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans uitgebreid besproken.