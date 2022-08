Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem over start Spaanse La Vuelta in Utrecht: ’Volkomen krankjorum’

Vandaag is de aftrap van wielerfestijn La Vuelta, de ronde van Spanje, in Utrecht. Historicus en De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem vindt het maar niets. „Ik vind het laten starten van allerlei buitenlandse rondes in Nederland volkomen krankjorum.”

Het Twitter-account van het blad Maarten! deelt vandaag een filmpje waarin Van Rossem zijn ongezouten mening geeft over de Spaanse wielerronde in zijn stad.

Maarten van Rossem over de start ‘zijn’ Utrecht

Hij vertelt in de video dat hij morgen naar Texel vertrekt om daar vakantie te vieren. Eigenlijk was hij van plan om wat later te vertrekken, zodat het buiten het seizoen zou vallen. „Ik ben door de gemeente Utrecht gedwongen om eerder met vakantie te gaan in verband met de start van de Vuelta in Utrecht. Het zal algemeen bekend zijn: ik vind het laten starten van allerlei buitenlandse rondes in Utrecht – of in Nederland – volkomen krankjorum.”

Hij vervolgt: „Ik zou in ieder geval willen voorstellen dat ook de Ronde van Nederland dan in Sevilla begint en niet in Assen of waar dat ding moge beginnen. Maar dit is echt idioot.” Volgens Van Rossem hebben Utrechtse burgers veel last van de Vuelta-start. „De stad staat dan vol met borden, je kunt vaak één of twee dagen nauwelijks de deur uit, je moet een vergunning vragen om sommige wegen te kunnen berijden. Kortom: het is onzin. Laten ze daar toch in godsnaam eens mee stoppen. De ronde van Normandië begint in Bunnik, ik bedoel: dat is toch te gek voor woorden.”



La Vuelta in Utrecht

De Ronde van Spanje koerst vanaf vandaag door alle wijken van Utrecht. Hierdoor is een groot deel van de stad sinds 15.00 uur moeilijk bereikbaar. Doorgaande wegen zijn afgesloten voor La Vuelta. Fietsers en automobilisten doen nog verwoede pogingen door de afzettingen te komen. Dit lukt enkele fietsers, maar automobilisten worden door verkeersregelaars onverbiddelijk de andere kant op gestuurd.

Niet alle Utrechtse inwoners zijn net als Van Rossem de stad uit gevlucht, want er hebben zich al toeschouwers verzameld achter de dranghekken. Zij zijn neergeploft op een terras of hebben een keukentrapje mee. Om 18.30 uur zal de eerste ploeg aan de tijdrit beginnen en rond 20.30 uur komt de laatste ploeg van Jumbo-Visma binnen.