Discussie over dierenleed na Offerfeest weer in volle gang: ‘Hypocriet’

Ieder jaar rond het Offerfeest laait de discussie weer op: is het ritueel slachten van dieren nog wel van deze tijd? Veel mensen vinden van niet, zeker omdat dieren zonder verdoving de dood in worden gejaagd. Toch hebben dierenartsen van de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen illegale praktijken geconstateerd.

Vorig jaar werden door NVWA en politie op twee locaties nog illegaal geslachte schapen aangetroffen. „Onze conclusie is dat mensen zich aan de regels houden”, laat de woordvoerster weten. Tijdens het Offerfeest zijn in elk slachthuis dierenartsen aanwezig die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Daarnaast houden de NVWA, de politie en de Veiligheidsregio’s tijdens het Offerfeest extra controles om erop toe te zien dat bedrijven en personen zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Dierenleed Offerfeest

Het Offerfeest startte afgelopen zaterdag en duurt nog tot en met morgenavond. In deze periode mogen in 44 erkende slachthuizen in Nederland dieren worden geslacht. Het gaat voornamelijk om schapen, maar ook geiten en runderen. De islamitische slachters moeten zich houden aan het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’. Overtredingen worden streng bestraft.

Wat wordt er gevierd op het Offerfeest? Moslims geloven dat Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor Allah (God in het Arabisch). Vlak voordat de geblinddoekte profeet zijn zoon wilde offeren, verving Allah de zoon door een ram. In plaats van de jongen slachtte Ibrahim het dier. Ter nagedachtenis aan het offer van de profeet Ibrahim, vieren moslims ieder jaar het Offerfeest, een van de belangrijkste feesten van het jaar.

De discussie gaat voornamelijk over de slacht, waarbij veel Nederlanders zich plots uitspreken over de offers tijdens Eid el Adha. Dat vinden anderen juist weer ironisch, aangezien Nederland het meest veedichte land ter wereld is, waar jaarlijks circa 500 miljoen dieren de dood in worden gejaagd. „Hoezo feest?”, reageert een kritische twitteraar. „De hel voor die dieren die onverdoofd geslacht worden. Wanneer wordt dat barbaarse gebruik nu eindelijk eens verboden in onze westerse landen?”

Dat de meningen verdeeld zijn, blijkt maar weer uit een andere tweet. „Ik lees over moslims die een vegan-variant willen van hun Offerfeest en out of the box denken, terwijl Wilders en kornuiten, die de bio-industrie volop steunen, moslims beschuldigen een dieronvriendelijk feest te vieren.”



Ohw ironie, adepten van #terrorboeren en hun gezegende bio-industrie die de islamitische medemens de les lezen over beschaving en dierenwelzijn. Het is hier een grote bittere escalerende klucht geworden op de Twitters #Offerfeest — Roos Schippers (@RoosjeXS) July 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



