Hij is kaal en heeft flaporen, Mr. Happy Face is de lelijkste hond ter wereld

Hij is kaal, heeft flaporen en z’n tong hangt de hele tijd uit zijn mond. De Chinese gekuifde naakthond Mr. Happy Face is gisteren verkozen tot de lelijkste hond ter wereld.

De 17-jarige naakthond wist met zijn uiterlijk negen andere tegenstanders in de competitie, die in de Amerikaanse staat Californië werd gehouden, te verslaan. De competitie is bedoeld om het adopteren van honden – ondanks hun uiterlijk – te promoten. Al tientallen jaren wordt in Petaluma jaarlijks de lelijkste hond ter wereld gekozen.

Baasje wilde baby of hond

Ook Mr. Happy Face is geadopteerd. „Tijdens de pandemie hoopte ik een baby te krijgen of een hond te adopteren”, vertelde zijn baasje Jeneda Benally, een 41-jarige muzikante uit Arizona, tijdens de wedstrijd. „Ik koos voor de hond.”

Benally vertelde dat ze in het asiel had gehoord over een oud hondje met gezondheidsproblemen. „Het personeel probeerde me voor te bereiden op wat ik te zien zou krijgen. Ik kreeg een hond te zien die inderdaad oud was, maar duidelijk een tweede kans nodig had.” Bij zijn vorige baasjes leefde Mr. Happy Face onder erbarmelijke omstandigheden. Hij werd mishandeld en verwaarloosd, maar bij Benally krijgt hij alle zorg die hij nodig heeft. „Hij verdient het om geliefd te zijn”, zei ze.



And the winner of The World's Ugliest Dog competition is… Mr. Happy Face – a 17-year-old Chinese Crested mix rescued from a hoarder house and covered in tumors. Mr. Happy Face took home a trophy and a $1500 prize. #uglydog @afpphoto #worldsugliestdogcontest

(Josh Edelson/AFP) pic.twitter.com/pSDEcM3c3e — Josh Edelson (@JoshEdelson) June 25, 2022

Mr. Happy Face heeft slechte gezondheid

Mr. Happy Face kampt door zijn zware verleden met gezondheidsproblemen en moet daarom een luier dragen. Ook kan het hondje nauwelijks recht staan en staat zijn hoofd een beetje scheef. Dierenartsen waarschuwde Benally daarom dat haar hondje nog maar enkele weken te leven had, maar intussen woont Mr. Happy Face al zo’n tien maanden bij zijn nieuwe baasje. „Liefde, vriendelijkheid en de kusjes van mama hebben hem geholpen.”

Voor de jury van de verkiezing bestonden er geen moment twijfels over welke hond de lelijkste van 2022 moest worden. „Mr. Happy Face is fantastisch. Ik houd van zijn scheve hoofd en zijn haarloze lichaam. Hij heeft overal pukkels. Hij is schattig en lelijk tegelijk”, zei Dave Rupiper, één van de juryleden. Volgens een ander jurylid, Debra Mathy, was het gelijk duidelijk dat de naakthond de winnaar moest worden.

De afgelopen twee jaar kon de verkiezing niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De vorige winnaars waren onder anderen Scamp the Tramp (2019) en de Engelse Bulldog Zsa Zsa (2018).