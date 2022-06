Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeventien levenloze lichamen aangetroffen in Zuid-Afrikaanse kroeg: ‘Gruwelijk tafereel’

In een kroeg in de Zuid-Afrikaanse plaats Oos-Londen heeft zich een gruwelijk tafereel voltrokken. Zeker zeventien mensen werden vanochtend levenloos in een kroeg in de provincie Oost-Kaap aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar wat zich precies in de kroeg heeft afgespeeld. Lokale media spraken eerder van 22 doden, maar dat aantal is niet bevestigd. Wat de doodsoorzaak is geweest, is nog niet duidelijk.

Hulpdiensten werden vandaag al vroeg op de ochtend gealarmeerd vanuit Enyobeni Tavern in Oos-Londen. Wie de hulpdiensten heeft gewaarschuwd en of deze persoon bij de slachtoffers hoort, is onbekend.

‘Lichamen verspreid over stoelen en tafels’

Verslaggevers van de Zuid-Afrikaanse krant Dispatch Live waren aanwezig bij de kroeg. De krant beschrijft dat lichamen „verspreid over stoelen en tafels” lagen. „Alsof ze plotseling tijdens het dansen of midden in een gesprek in elkaar gestort zijn.”

Een verslaggever zou binnen zijn geweest, maar het beeld van „het gruwelijke tafereel” zou te schokkend zijn om te publiceren. Volgens de krant toonden de lichamen geen tekens van verwondingen.

Mogelijk paniek in de kroeg

Volgens de politie gaat het om jongvolwassen bezoekers van de kroeg die tussen de 18 en de 20 jaar oud zijn. Zuid-Afrikaanse media melden dat er mogelijk paniek zou zijn ontstaan in de kroeg en er zouden daardoor mensen zijn doodgedrukt. Ook wordt er gesproken over vergiftiging als doodsoorzaak, maar de politie laat weten dat het nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen. „We weten niet of ze vergiftigd zijn of dat er iets anders is gebeurd. De politie doet samen met forensisch experts onderzoek om uit te zoeken wat de oorzaak is van dit vreselijke incident”, aldus de politie tegen lokale media.

Ouders en andere familieleden van de slachtoffers hebben zich buiten de kroeg verzameld en proberen naar binnen te komen om hun geliefden te zien. De politie laat echter niemand binnen, zo meldt Dispatch Live.