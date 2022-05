Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klusjesman en eigenaar boerderij gezin Ruinerwold zwijgt in de rechtbank

De 61-jarige Josef B., die bekendstaat als de klusjesman van het gezin dat in het Drentse Ruinerwold een verborgen leven leidde, wil de rechtbank in Assen vandaag niets vertellen over zijn rol binnen het gezin. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het gezin. Volgens hen maakte hij zich daaraan schuldig in de periode van 1999 tot de ontdekking van het gezin in oktober 2019. Ook wordt hij vervolgd voor de vrijheidsberoving van een man uit Oostenrijk die daar tijdelijk verbleef. B. schudde zijn hoofd toen de officier van justitie de verdenkingen tegen B. opsomde.

Vooringenomen rechters

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de zogenoemde Ruinerwold-klusjesman bijstaat, heeft de rechtbank in Assen gewraakt. Hij vindt dat één van de rechters vooringenomen is geweest in de vraagstelling aan zijn cliënt.

Een van de rechters stelde B. een vraag over de ontneming van de vrijheid van de kinderen. Volgens B. konden de kinderen gaan en staan waar ze wilden. De rechter vroeg zich af in hoeverre dit rijmde met het feit dat de zes aangetroffen kinderen niet waren ingeschreven in de burgerlijke stand. Hieruit zou volgens Moszkowicz blijken dat de rechter een mening had gevormd en niet objectief was.

Ruinerwold gezin

Het gezin werd ontdekt nadat één van de kinderen in het dorp alarm had geslagen. Hij bracht de agenten naar de boerderij, die op naam stond van B. Daar verbleven zijn vijf, inmiddels ook meerderjarige, broers en zussen in een niet afgesloten ruimte. Hun vader lag toen op bed, halfzijdig verlamd door een hersenbloeding. De zes kinderen stonden niet ingeschreven bij de burgerlijke stand, bezochten nooit een school of een medische instelling. De boerderij werd vanaf 2009 door B. gehuurd en opgeknapt. Ook een loods in Meppel stond op zijn naam.

B. kende de vader van het gezin, Gerrit Jan van D., al tientallen jaren via de beruchte Moonsekte. Het gezin, dat uit negen kinderen bestaat, woonde sinds eind jaren tachtig in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Meppel. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het de afgelegen boerderij in Ruinerwold betrok.

Interview Mar Jan

Metro sprak Mar Jan, één van de kinderen uit het Ruinerwold gezin, eind vorig jaar. Zij vertelde dat ze het zwaar had, toen de documentaire over haar leven online kwam. „Ik wil niet alleen maar een Ruinerwold-kind zijn, ik wil dat mensen me zien als Mar Jan”, zei ze destijds. „Het verhaal is verteld en dat was belangrijk, maar ik wil niet de rest van mijn leven zielig gevonden worden.”

Voor de 31-jarige is de band met haar familie één van de belangrijkste dingen uit haar leven. „Ik kan het met al mijn broers en zussen goed vinden. Ondanks dat we een groot deel van elkaars leven hebben gemist, voel ik dat er een diepe connectie is. We begrijpen elkaar en herkennen ook de dagelijkse worstelingen. Het voelt nu heel goed.”