Haal de barbecue maar uit de schuur: morgen grote kans op eerste zomerse dag van het jaar

De temperatuur loopt de komende dagen flink op en waarschijnlijk wordt het morgen voor het eerst dit jaar zomers warm. Weeronline meldt dat het dan op meerdere plaatsen 25 tot 27 graden kan worden. Om van een zomerse dag te mogen spreken, moet het minimaal 25 graden zijn.

Het is dan ook heerlijk zomers weer voor een wandeling, barbecue of een ijsje. Ook zal het zeker niet onprettig zijn op het terras, maar let wel op de zonkracht. Die is deze week namelijk vrij hoog en moet je dus oppassen dat je niet verbrandt, ook als er wat wolken voor de zon drijven. Zonnebrand blijft in dit geval handig om bij je te houden.

Eerste zomerse dag warm, daarna koelt het weer iets af

Vandaag wordt het bij veel zonneschijn al 21 tot 24 graden. Op de warmste plekken in het zuidoosten kan het al 25 graden worden, wat op sommige van deze plaatsen voor de eerste zomerse dag van het jaar zal zorgen. Morgen is de kans dat de eerste regionale zomerse dag wordt gemeten, een stuk groter. Landinwaarts wordt het 25 tot 27 graden. Met af en toe een wolkje, is het ook ideaal weer om de barbecue aan te steken in de achtertuin of in het park.

Volgens Weeronline zien we de eerste zomerse temperaturen gemiddeld rond begin mei, al werd de eerste zomerse temperatuur vorig jaar al een stuk eerder gemeten. Toen werd het al op 31 maart voor het eerst 25 graden.

Vanaf woensdag wordt het (helaas) weer iets kouder. Met temperaturen tussen 14 graden in het noorden tot 23 of 24 graden in het zuidoosten, blijft het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. De afkoeling gaat gepaard met een enkel buitje, maar veel regen zit er niet in. Daarmee verslechtert de droogte in ons land de komende week.