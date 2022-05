Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgers en beledigingen: in dit nieuwe restaurant scheldt het personeel je verrot

Je moet er maar zin in hebben: uitgescholden worden door personeel in een restaurant waar je dineert. Bij Karen’s Diner geven ze daar niks om. Sterker nog: zij schelden jou expres uit. Je gerecht wordt zowat klakkeloos op je tafel gesmeten en je mag je schrap zetten voor een middelvinger in je gezicht. Toch benieuwd geworden? Binnenkort kun je deze ervaring ook in Nederland ondergaan.

Karen’s Diner opent namelijk een vestiging in Amsterdam. Vanaf augustus kun je genieten van onvriendelijke service in het hamburgerrestaurant. Karen’s Diner is al te vinden op verschillende plekken in Australië en Engeland en binnenkort ook in Amerika, Canada en dus Amsterdam.

‘Very rude service’

‘Great Burgers & Very Rude Service’ luidt de slogan van het restaurant. Dan weet je in ieder geval goed wat je te wachten staat. Maar wil je toch even zien hoe het er aan toe kan gaan in een Karen’s Diner? Check dan onderstaande video om je mentaal voor te bereiden op wat er in augustus op je te wachten staat in de nieuwe vestiging van Karen’s Diner in Nederland.

Onbeschoftheid in Karen’s Diner

Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? De restaurantketen heet namelijk niet voor niks ‘Karen’s Diner’. De naam Karen refereert hierbij aan klagers. In het bijzonder gaat het om het fenomeen ‘Karen’, wat over het algemeen vrouwen van middelbare leeftijd betreft die als kampioenen kunnen klagen over een bepaalde service (of beter gezegd, het gebrek aan die service). In het buitenland worden deze klagers vaak gefilmd en die filmpjes krijgen veel bekijks en reacties als er weer eens schreeuwend om een manager wordt gevraagd. Bij Karen’s Diner zijn het dus niet de klanten die klagen, maar het personeel.

Het personeel wordt bij Karen’s Diner getraind om gasten zo onbeschoft mogelijk te behandelen en daarvan gaan hilarische filmpjes op social media rond.

Wees gewaarschuwd

Oh, en een leuk detail: als je zelf Karen heet, kun je een gratis drankje krijgen. En er wordt duidelijk gewaarschuwd: ben je jonger dan 16 jaar, dan moet je vergezeld worden door een ouder of voogd: „Grof taalgebruik is gebruikelijk op al onze locaties. We zijn Disneyland niet. Wij raden minderjarigen aan om doordeweeks niet na 18.00 uur en in het weekend niet na 17.00 uur te komen”, luidt het op de website.