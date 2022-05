Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders door politie tegengehouden toen hij Brusselse multiculturele wijk wilde bezoeken

PVV-leider Geert Wilders wilde in Brussel vandaag een multiculturele wijk bezoeken, maar de politie hield hem staande. Wilders was samen met Filip Dewinter, een kopstuk van Vlaams Belang. Ook hij mocht de wijk niet betreden. Het bestuur van de Brusselse gemeente Sin-Joost-ten-Node heeft hun bezoek namelijk verboden.

Wilders en Dewinter bespeuren ‘islamisering’ in Sint-Joost en dat wilden ze tijdens hun bezoek aan de kaak stellen. Eerder wilden ze naar Molenbeek, toen naar Anderlecht, maar ook de burgemeesters van die plekken wilden de politici niet in hun gemeente zien. Toen besloten ze uit te wijken naar Sint-Joost, dat veel islamitische inwoners heeft. Op het moment dat ze de wijk echter wilden betreden, hielden agenten hen tegen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En zo werd ons preventief verboden te wandelen door eigen land. Schandalig. Maar we gaan gewoon door. De socialisten en hun islamitische vrienden zullen dit gevecht uiteindelijk verliezen en vrijheid zal winnen! pic.twitter.com/mnI67IFCKN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 13, 2022

Niet lang geleden weigerde Twitter Wilders overigens ook, zijn account was een tijd geblokkeerd. Na enkele dagen werd die toch weer vrijgegeven en maakte het platform excuses.

Wilders mag multiculturele wijk niet in

De politici gaan het verbod aanvechten bij de rechter, zeggen ze. Die gaf de twee na een eerdere vergeefse poging om Molenbeek te bezoeken naderhand gelijk. De PVV’er overweegt ook de Nederlandse regering te vragen om protest aan te tekenen.

De PVV-voorman heeft „er geen woorden voor” dat de Brusselse gemeentebesturen hem en Dewinter de toegang ontzeggen. „Ik heb dat nog nooit, waar dan ook ter wereld, meegemaakt. Islamitische landen zijn liberaler dan de bestuurders hier in Brussel.” Dewinter noemt de tussenkomst van de autoriteiten „ondemocratisch en niet wettig”. De politici hadden vooraf bezworen dat ze er niet op uit waren „de boel op stelten te zetten”.

‘We komen terug’

Wel had het duo een uitspraak van de hoogste Belgische bestuursrechter bij zich, die in hun voordeel was. Maar dat maakte voor de politie geen verschil. De politici zeiden ook nog dat ze niet uit waren op een politieke demonstratie, maar slechts een rondje wilde wandelen, maar dat ging er bij de politie niet in. „We komen terug”, stelden Wilders en Dewinter daarop.

Doordat de twee rechts-populistische geestverwanten pas kort van tevoren te horen kregen dat ze niet welkom waren in Molenbeek, Anderlecht en Sint-Joost, konden ze die besluiten niet aanvechten. Volgens Dewinter is dat boze opzet van de autoriteiten.

Wilders en Dewinter zien wijken als Molenbeek, die veel moslims herbergen, als haarden van het jihadisme in Europa. Meerdere verdachten van de terreuraanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016 hielden zich in Molenbeek op, brengen ze steevast in herinnering.