Google Maps gehackt? Deel van snelweg A2 ineens verdwenen

Wie met navigatie van Google Maps op de A2 vanuit Abcoude naar het zuiden rijdt, wordt bij Vinkeveen en Breukelen omgeleid over binnenwegen. Niet vanwege werkzaamheden op de snelweg, maar vanwege een fout van Google Maps zelf. Op de online kaartendienst is een deel van de A2 namelijk ineens verdwenen.

Doordat een deel van de A2 in de Google-realiteit niet meer bestaat, stuurt de kaartendienst automobilisten over binnenwegen. De route wordt overigens alleen langer voor automobilisten die in zuidelijke richting rijden. De snelweg bestaat namelijk wél voor iedereen die richting Amsterdam rijdt.

Ook de rest van de snelweg (in beide kanten) bestaat nog en van andere (snel)wegen zijn op Maps voor zover bekend geen stukken verdwenen.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels gereageerd op de fout van Google. De dienst zegt dat automobilisten de A2 niet hoeven te mijden. „Voor iedereen die Google Maps gebruikt: binnendoor rijden is zeker geen straf op het traject Vinkeveen – Breukelen, maar de A2 ligt er gewoon nog, en er is plek genoeg.”



Google: ‘Hier is sprake van een fout’

Wat de oorzaak is van de fout in de kaarten- en navigatieapp, is onduidelijk. Ook weet Google niet sinds wanneer het probleem zich heeft voorgedaan. Een woordvoerder zegt tegen verschillende media dat er sprake is van een ‘error’ die door Google is opgelost.

Toch moeten automobilisten nog even geduld hebben. „Google Maps is bijgewerkt en gebruikers zullen het zo spoedig mogelijk weer gecorrigeerd zien”, aldus de woordvoerder tegen de Telegraaf. Of er sprake is van een hack in het systeem, is niet bekend, maar lijkt niet voor de hand te liggen.

Google Maps bevat wel vaker foutjes

Google Maps komt wel vaker in het nieuws met foutjes. Zo toverde iemand binnen Google de Trump Tower in New York voor enkele uren om tot de ‘Dump Tower’ op Maps. Twee jaar geleden liet een kunstenaar zien hoe hij de gekleurde fileberichten op Google Maps gemakkelijk kon ‘hacken’.