Bas maaide grote boodschap in z’n golfbaan en ziet die jaar later op Google Maps

Brabander Bas maaide een corona-boodschap in het gras van de familiegolfbaan, maar miste nét de drone. Het Google-vliegtuigje zag het toevallig wel, ontdekt hij een jaar later. Zijn boodschap staat nu vereeuwigd op Google Maps.

Samen met zijn vrouw en een paar collega’s zat Bas Heijmans op het gesloten terras van hun golfbaan De Welschap in Eindhoven. Het was tijdens de eerste lockdown en Nederlanders bedachten toen van alles voor de actie van #NLBlijftThuis. De een stoepkrijtte alles onder, een ander schreef een bedankje voor de zorgmedewerkers op een oud laken, weer anderen zeiden het met auto’s of voetbalvlaggen:



Google zag grote boodschap

Ook Bas was aan het broeden op een boodschap. „Kom, we gaan proberen iets te maaien op de fairway van de golfbaan!”, kreeg hij ineens het lumineuze idee. Zijn vrouw Suzanne en collega Tamara waren er helemaal voor te porren en ze togen met z’n allen naar de baan.

Met behulp van tuinslangen, „we hebben van die héle lange”, hebben ze eerst de letters uitgelegd op de baan. In totaal was de boodschap vijftig meter hoog en honderdvijftig meter breed. „De greenkeeper heeft het daarna uitgemaaid.” Binnen drie uur hadden ze hun tekst op de baan staan. STEE SEEF!

En nee, dat is geen Eindhovens voor Stay Safe, lacht de opgewekte Brabander. Het is fonetisch, „we vonden de Y zo moeilijk, dus bedachten we dit.” Al was de S ook nog wel een dingetje, beaamt hij, „met al die lussen…” Het resultaat is een mooie boodschap in kapitalen, en ook nog eens behoorlijk recht. Een kalligrafische schoonheidsprijs verdient het niet. Hoeft ook niet, „we deden het met een knipoog, zoals we alles het liefste doen.”

Net de drone gemist

Al hun inspanningen ten spijt, waren ze net te laat voor de drone. Die vloog aan hun neus voorbij. Bas ‘Maai’mans moet er nog om lachen. „Helemaal grappig nu we onze boodschap alsnog terugzien, op de satellietbeelden van Google Maps.”

Na een weekje was STEE SEEF! overigens al weer verdwenen, als sneeuw voor de zon. Of als gras in de grasmaaier. „Je moet je voorstellen dat het gras op de golfbaan zo is geconditioneerd dat het heel hard groeit, dus na twee keer maaien was het alweer weg. Helemaal mooi dus dat in die paar dagen het Google-vliegtuigje net over is gevlogen!”

Bas zou het alweer bijna zijn vergeten, totdat hij onlangs in de auto zijn navigatie aandeed. „Ik vertrok vanaf de golfbaan en zag ineens STEE SEEF! op mijn scherm. Superleuk!”

‘Te laat…’

Positieve reacties krijgen ze volop. „Een vriend van ons zei dat dit weer typisch iets voor ons was… We zijn altijd overal te laat namelijk!” Maar dat komt vooral door zijn vrouw, hoor, zegt hij er snel achteraan, met dikke knipoog die door de telefoon te horen is.

Minder leuk is dat de familiegolfbaan die ze samen exploiteerden voorgoed de deuren moest sluiten wegens ledengebrek. „Heel erg zonde, het zat al 35 jaar in mijn schoonfamilie.” Maar het ondernemende stel bij wie het Brabantse glas gewoon altijd halfvol zit, of gewoon vol, heeft alle vertrouwen in de toekomst, „we zien wel weer wat er op ons pad komt, nu eerst even een adempauze.” En mochten buitenlandse golfbanen een tekstbedenker slash -maaier nodig hebben, mogen ze hem altijd bellen. „Maar even serieus… Je kunt best iets leuks met teksten op de gigantische oppervlakte van een golfbaan, waar vaak wel 100 voetbalvelden in passen. Ik inviteer andere golfbanen er eens over na te denken!”

Wat Bas nu als boodschap in het gras zou maaien? Hoeft-ie niet lang over na te denken. STEE OKEE! „Met dubbel e natuurlijk.”