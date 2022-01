‘Door mijn passieve inkomsten hoef ik eigenlijk niet meer te werken’

Als ze zou willen, zou Janneke van den Brink niet meer hoeven werken. Ze verdient genoeg met haar beleggingen om haar lasten te kunnen betalen. Nu wil ze anderen, en dan vooral vrouwen, inspireren om hetzelfde te bereiken. „Als ik nu naar mijn leven kijk, vraag ik mezelf ook weleens af: is this real?”, vertelt ze aan NSMBL.

Elke week gaat NSMBL in gesprek met iemand over hun bijzondere geldverhaal. Deze week: Janneke van den Brink (39) die financieel vrij is en met haar gezin op Curaçao woont.

Wat is financiële vrijheid

We horen het je denken: wat is financiële vrijheid precies? „Dat is voor iedereen anders”, legt Janneke uit. „Het betekent dat je kan leven van je beleggingen. Maar wat die beleggingen precies zijn en hoeveel geld je per maand nodig hebt om financieel vrij te zijn, is per persoon verschillend.”

Zo bepaalde Janneke voor zichzelf dat ze met 1.400 euro passieve inkomsten per maand financieel vrij is. „Dat is dan echt minimaal hoor”, benadrukt ze. „Dan leef je dus niet in luxe. Maar dat hoeft voor mij ook niet.” Om dat te bereiken, investeerde ze niet alleen, maar bracht ze ook haar kosten omlaag. Ze stopte onder andere haar Netflix en Spotify-abonnement en nam haar verzekeringen onder de loep.

In maart 2020 bereikte ze haar doel: er kwam 1.400 euro per maand binnen door haar beleggingen in vastgoed, aandelen, crypto en crowdlending. Sindsdien heeft ze haar passieve inkomsten alleen maar verder uitgebouwd en een maand geleden ervoer ze die ultieme vrijheid helemaal: ze vertrok met haar gezin naar Curaçao.

„Ons startpunt”, legt Janneke uit. „Hierna willen we waarschijnlijk naar Mexico en Zanzibar. We kunnen werken waar we willen.”

Haar reis naar financiële vrijheid

Dat had ze vier jaar eerder nooit kunnen denken. Door een reorganisatie bij haar uitgeverij raakte ze haar baan kwijt. Omdat ze eerder al worstelde met de vraag: ‘Is dit het nu voor mij?’, raakte ze bij haar nieuwe baan in 2017 in een burn-out.

Het was het boek Rich Dad Poor Dad dat haar leven veranderde. Het boek, dat ze van een vriendin kreeg, leerde haar niet alleen hoe je je geld voor je aan het werk zet, maar ook vooral dat het voor haar een mogelijkheid was. „Je denkt dat beleggen in vastgoed alleen voor rijke mensen is weggelegd”, zegt ze. „Voor ik dit boek las, heb ik nooit het gevoel gehad dat het een optie was.”

Ze nam een vastgoedcoach in de arm en gebruikte de overwaarde van haar woning om haar eerste beleggingspand te kopen. „Zo is het balletje gaan rollen eigenlijk”, vertelt ze. „Begin 2018 begonnen we met coaching en in juni kochten we ons eerste pand. In 2019 de tweede.”

Financieel Vrije Vrouw

Dat was ook het jaar dat ze haar blog Financieel Vrije Vrouw begon. „Bij alle beleggingstrainingen die ik deed, was ik de enige vrouw”, vertelt ze. „Ik dacht: dit moeten meer vrouwen weten. Dus begon ik te schrijven over mijn reis naar financiële vrijheid en dat bleek een hit te zijn.”

Mede dankzij haar website is ze zo snel financieel vrij geworden, door haar ervaringen en lessen op te schrijven en hiermee ook haar netwerk van beleggers flink te vergroten. „Ik ben bijvoorbeeld heel grondig onderzoek gaan doen naar hoe je kunt beleggen in ETF’s, omdat ik niet alleen beleggen in vastgoed, maar ook investeren an sich toegankelijk wilde maken voor vrouwen. Doordat ik meer te weten wilde komen en alles ook zelf uit wilde proberen voor ik erover schreef, zit ik eigenlijk nu op Curaçao.”

Wel blijven werken

Janneke en haar man hoeven niet meer te werken als ze dat zouden willen, maar kiezen ervoor om dat wel te doen. „Op het moment dat je begint met inkomstenbronnen realiseren, merk je hoeveel meer er mogelijk is”, legt ze uit. „Zo haal ik bijvoorbeeld nu ook inkomsten uit mijn website met affiliate marketing. Schrijven is bovendien mijn passie. Dat ik nu berichten krijg dat ik anderen heb geïnspireerd, vind ik heel bijzonder.”

Het is namelijk haar doel om mensen te inspireren ook voor hun dromen te gaan, wat anderen er ook over te zeggen hebben. Toen Janneke en haar man aan hun reis naar financiële vrijheid begonnen, kregen ze veel kritiek.

„Je merkt toch dat geld verdienen en beleggen een taboe is”, zegt ze. „Ouders en vrienden zeiden bijvoorbeeld: zou je dat nou wel doen, jezelf in de schulden steken? Terwijl je natuurlijk iets hebt als goede en slechte schulden. Als je er meer voor terugkrijgt dan je erin steekt, is het natuurlijk eigenlijk een asset.”

Als je zelf aan je reis naar je financiële vrijheid begint, zal je ook opmerkingen krijgen. „Het zijn mensen die het goed bedoelen”, zegt ze. „Maar die nou eenmaal wat angstiger zijn en zich er niet in willen verdiepen door hun overtuigingen. Mijn vuistregel is: als het mensen zijn die niet staan op de plek waar jij zou willen komen, hoef je er niet naar te luisteren.”

Ook financieel vrij worden?

Wil jij na het lezen van dit artikel ook financieel vrij worden? Dan raadt Janneke niet per se aan om in vastgoed te investeren. „Dat is heel persoonlijk”, zegt ze. „Vroeger schreeuwde ik van de daken dat iedereen dit moet doen, maar inmiddels heb ik ontdekt dat het wel een onderneming is. Er komt ook stress bij kijken.”

De beste tip die ze kan meegeven is om kennis op te doen. „Dat is de eerste stap en het allerbelangrijkst”, zegt ze. „Als ik die vastgoedcoach niet had gehad, had ik nooit die stap kunnen maken.”

Naast – natuurlijk – het boek Rich Dad Poor Dad, raadt Janneke vooral podcasts als Zo word je steenrijk, Jong Beleggen en Follow Your Wind aan. „Op YouTube is ook veel gratis informatie te vinden”, voegt ze toe. „Ik had eerst bijvoorbeeld geen idee hoe ik een website moest maken, die informatie is gewoon gratis op internet te vinden.”

Via haar website biedt ze ook een FIRE-masterclass aan, waar je een plan uitstippelt voor je eigen reis. Hierin kijk je waarom je financieel vrij wil worden, wanneer je dit volgens jou bent en hoe je dit vervolgens kunt aanpakken. „Je wordt ook onderdeel van de community, die elkaar ook allemaal helpen”, zegt ze.

„Op mijn website en in mijn FIRE-masterclass deel ik vooral mijn eigen navigatie naar financiële vrijheid”, voegt ze daaraan toe. „Dit betekent niet dat dit voor iedereen is weggelegd en mensen moeten altijd grondig eigen onderzoek doen. Maar met het transparant delen van onze eigen reis hopen we dat anderen niet dezelfde fouten maken, zodat ze ook sneller kunnen groeien.”



