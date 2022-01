Chinese man vindt biologische moeder terug dankzij herinnering uit jeugd

Een Chinese man die als kind werd ontvoerd heeft zijn biologische moeder tientallen jaren later teruggevonden dankzij een herinnering aan het dorp waar hij geboren werd.

37 jaar geleden werd Li Jingwei geboren in de provincie Yunnan. Toen hij 4 jaar oud was lokte een buurman hem met speelgoed. De buurman verkocht Li zo’n 2000 kilometer verderop in de provincie Honan, zo meldt BBC News.

Hoewel Li opgroeide bij zijn ‘adoptieouders’ vergat hij zijn biologische ouders nooit. „Ik probeerde me vaak te herinneren hoe ze eruitzagen en hoe ons huis eruitzag.”

Film over succesvolle zoektocht

Pogingen om zijn echte ouders te vinden leverde Li geen succes op. Maar na een film over de succesvolle zoektocht van een vader naar zijn ontvoerde kind, een verhaal dat in China veel publiciteit kreeg, besloot Li het internet in te zetten in zijn zoektocht.

Li besloot zijn herinneringen van zijn geboortedorp om te zetten in een tekening. Op de tekening, die hij op social media verspreidde, waren een school, een bamboebos en een meer te zien. „Ik ben op zoek naar mijn thuis. Ik werd in 1989, toen ik vier jaar oud was, door een kale buurman ontvoerd uit Honan”, zei Li in een videoboodschap.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Here is the map Li Jingwei drew and posted online. The map included features like a building he believed to be a school, a bamboo forest, and a small pond. pic.twitter.com/28fxkxykxW — Sophie Williams (@sophierose233) January 1, 2022

Dorp uit herinnering leidde naar biologische moeder

Het filmpje werd duizenden keren gedeeld en kwam uiteindelijk terecht bij politieagenten die het dorp wisten te traceren. Daar stuitten zij op een vrouw die al ruim dertig jaar haar kind kwijt was. Haar DNA matchte met dat van Li. Zijn vader bleek inmiddels al overleden te zien. Gisteren werden Li en zijn moeder na ruim drie decennia eindelijk herenigd.

Het ontvoeren van kinderen komt in China vaker voor omdat het krijgen van een zoon als erg belangrijk wordt gezien. Veel kinderen worden op jonge leeftijd ontvoerd en verkocht aan andere families. Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 20.000 kinderen ontvoerd.