Lange Frans vindt grappen in Oudejaarsconference Peter Pannekoek ‘niet eerlijk’

Lange Frans vindt de grappen die Peter Pannekoek over hem maakte in zijn Oudejaarsconference ‘niet eerlijk’. Tijdens de show, die afgelopen vrijdag werd uitgezonden op NPO 1, grapt Pannekoek over de ‘samenzweringstheorieën’ en de dyslexie van de rapper.

„De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube-kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie,” schrijft Lange Frans in een bericht aan de cabaretier. Pannekoek deelde het bericht vervolgens op Twitter. „Ik neem mijn woorden terug”, schrijft de cabaretier bij een screenshot van het bericht. „’Ik zie je wel als ik je zie’ is best poëtisch voor een dyslectische rapper.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik neem mijn woorden terug. ‘Ik zie je wel als ik je zie’ is best poëtisch voor een dyslectische rapper @langefrans #gezellig pic.twitter.com/jX7ptn3MJI — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) January 2, 2022

‘Dokter Lange Frans’

Pannekoek maakte meerdere grappen over de rapper tijdens zijn oudejaarsshow. „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima”, zei hij onder meer. „Maar ik vind ook in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s. Lange Frans, de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terug hoort.”

Het YouTube-kanaal van Lange Frans werd verwijderd nadat er ophef ontstond over zijn uitspraken tijdens zijn podcasts, waarin hij gesprekken voert met mensen die complottheorieën aanhangen. Zo kwamen mensen langs die geloofden dat ‘de elite’ een pedofielennetwerk onderhoudt en uitte de rapper in de afleveringen meermaals zijn kritiek op het coronabeleid.

Meer BN’ers doelwit van grappen

Maar niet alleen Lange Frans werd in de Oudejaarsconference genoemd. Ook BN’ers als Lil Kleine, Doutzen Kroes en Bilal Wahib kwamen niet ongeschonden uit de strijd. Zo vergeleek Pannekoek de manier waarop de overheid Schiphol uit de wind hield tijdens de coronapandemie met Doutzen Kroes. „Ik ben klaar met Schiphol. Wel je hand ophouden, maar geen verantwoordelijkheid nemen. Het is een soort Doutzen Kroes, maar dan geprivatiseerd. Lil Kleine kreeg van Pannekoek de bijnaam ‘pauperkabouter’.