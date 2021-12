Winactie: 3-gangenlunch van privé-chef in de Coca-Cola-kersttruck

Nu Sinterklaas het land uit is, is het tijd om helemaal in de kerstsfeer te komen. En in de iconische kersttruck van Coca-Cola gaat dat zéker lukken. Je kent de de grote, rode truck, bezaaid met lampjes, vast wel uit de reclames. En goed nieuws: Metro mag een uitje in de truck weggeven.

De kersttruck is van binnen omgetoverd tot een knusse eetkamer met een grote tafel, waar genoeg ruimte is voor vier gasten. Als je wint, mag je dus drie van je favoriete mensen uitnodigen voor een lekkere kerstlunch. Want de echte magie van kerst vind je in de momenten die je met anderen beleeft. Jullie genieten, geheel in de kerstsfeer, van een 3-gangenlunch, gemaakt door een privé-chef-kok.

Wil jij met drie vrienden of familieleden dineren in de kersttruck? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 13 december, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Let op: om toegang te krijgen tot de truck, moet je een QR-code hebben. Dus een vaccinatie-, test- of herstelbewijs, via de CoronaCheck-app.

De lunch vindt plaats op donderdag 16 december. Zorg dus dat die dag in je agenda nog leeg is, of dat je die leeg kunt maken, voordat je meedoet.

