Onderzoek naar puppyhandelaar: honderden dieren zoek, ‘mogelijk dood’

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals luidt de noodklok rond een puppyhandelaar in Brabant. Volgens hen zijn veel van de dieren hij heeft geïmporteerd, zoek. Het is niet duidelijk waar de pups zijn, de organisatie vreest dat ze zijn overleden. Dat blijkt volgens House of Animals in het registratiesysteem voor de dieren.

De organisatie heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).



Honderden dieren zoek

In 2021 zou de fokker zeker 2900 puppy’s uit het buitenland hebben gehaald, met name uit Hongarije. Zeker 849 daarvan zijn afgemeld door het bedrijf, aldus House of Animals, maar daarna niet meer aangemeld. Dat afmelden gebeurt bijvoorbeeld als het dier verkocht wordt, maar de nieuwe eigenaar hoort de hond dan weer te registreren.

„Het kan natuurlijk dat een nieuwe eigenaar vergeten is om zijn puppy te registreren in een van de commerciële databases, maar een derde is wel heel erg veel”, zegt Karen Soeters, directeur van House of Animals. „Temeer omdat we weten dat deze handelaar bij de verkoop benadrukt dat je je hond moet registreren.” Veel pups van de puppyhandelaar worden volgens Soeters te vroeg verkocht of zijn ziek.

Aangiftes tegen puppyhandelaar

Dit is niet de eerste keer dat House of Animals onderzoek doet naar deze hondenhandelaar. De organisatie deed eerder ook al aangiftes van misstanden en overtredingen. Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zou gebleken zijn dat de NVWA vorig jaar zo’n 250 meldingen kreeg over het bedrijf. Ook zou de fokker onder 25 verschillende namen op Marktplaats hebben geadverteerd met puppy’s. De dierenhandelaar liet vanmiddag weten alleen schriftelijk op vragen te reageren.

De NVWA zegt in een reactie weten het handhavingsverzoek te onderzoeken. „Wij nemen zo’n verzoek serieus”, meldt een woordvoerder. „We gaan nu onderzoeken hoe de vork in de steel zit.” Of de hondenhandelaar uit Diessen eerder op de radar is verschenen bij de instantie, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel komt de NVWA vaker misstanden tegen bij dierenhandelaren, „onder andere met registratiesystemen”. Alleen de NWA kan zien of een afgemelde puppy is verkocht en, zo ja, aan wie.