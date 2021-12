Weinig vertrouwen in coronabeleid? Mark Rutte erkent zijn rol: ‘Men zit in lockdown door fouten’

Het vertrouwen in het coronabeleid is bij veel Nederlanders gekelderd. En daarin heeft demissionair premier Mark Rutte naar eigen zeggen een rol in gespeeld. De boostercampagne duurde te lang en de maatregelen van afgelopen november waren te mild. Hij erkent dat mede daardoor men momenteel in lockdown zit. Ook was hij in zijn uitlatingen over de coronaregels niet altijd streng genoeg.

De demissionair premier sprak zich uit in zijn traditionele kerstinterview de De Telegraaf, dat vandaag verscheen. En daarin bekende hij ook zelf schuld. Want volgens Rutte heeft het kabinet de afgelopen periode wat steekjes laten vallen.

Nederland in lockdown door fouten

Zo kwam de boostercampagne volgens hem te laat op gang. Nu concludeert de politicus dat de start van de boosterprikken eerder had moeten zijn. Ook hadden in de november de touwtjes strakker gemoeten met de coronamaatregelen. Deze waren bedoeld om het coronavirus in te dammen, maar gingen niet ver genoeg. En dat is volgens Rutte een van de redenen dat Nederland nu in lockdown zit.

Uit opiniepeilingen en onderzoeken bleek eerder al dat men weinig vertrouwen heeft in het coronabeleid. Volgens Rutte zijn de meeste mensen behoorlijk klaar met de coronaregels. Maar ook op het gebied van communicatie konden bepaalde zaken een stuk beter. Daarover vertelt de demissionair premier dat hij zelf ook fouten gemaakt heeft. Want hij had naar eigen zeggen meer en strenger moeten hameren op de coronamaatregelen „Ik heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen.”

Mark Rutte begrijpt argwaan coronabeleid

Ook de kabinetsformatie komt in het interview aan bod. Het was namelijk nogal een formatie en werd uiteindelijk de langste uit de parlementaire geschiedenis. Te lang, volgens Rutte. „Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning uit de formatie is gehaald.” De rol van de koning bij de kabinetsformatie werd namelijk in 2012 overgedragen aan de Tweede Kamer. „Het is niet dat als je de koning terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen.”

Het vertrouwen in de politiek staat inmiddels op een laag pitje bij veel Nederlanders. De lange formatie, het coronabeleid, maar ook zeker de toeslagenaffaire spelen daar een grote rol in. Rutte begrijpt de argwaan, maar of hij het roer nu drastisch omgooit? „Het is onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in”, aldus de demissionair premier.