Nederlanders zijn de fitste mensen van de wereld: dit is waarom

De conclusie van een onderzoek onder 21.000 volwassenen uit 29 landen luidt: Nederlanders zijn de fitste mensen. Een score om trots op te zijn. Maar waarom zijn we eigenlijk zo fit?

Als je in een land woont waar een kampioenschap wordt gehouden in de categorie tegenwindfietsen, is het antwoord eigenlijk simpel. Als je kijkt naar hoeveel we met z’n allen gemiddeld op de fiets zitten, breken we al snel records. Volgens een CBS-onderzoek uit 2019 fietste een gemiddeld persoon (boven de 6 jaar) maar liefst 1098 kilometer en deed daar bijna 99 uur over. Een indrukwekkende score.

Veel mensen stappen op de fiets op boodschappen te doen, blijkt uit het CBS-onderzoek. Ook als mensen gaan winkelen en bij uitgaan pakken ze de fiets. En ja hoor: en ook naar de sportschool pakt 4 op de 10 Nederlanders gewoon de fiets.

Nederlanders fitste mensen van de wereld

Nu weer even terug naar de Ipsos-enquete, waarbij we verkozen zijn tot de fitste mensen van de wereld. Uit onze beweeggewoonte blijkt dat we meer dan 12 uur per week sporten: dus ongeveer twee uur per dag. Dat is inclusief fietsen en wandelen. Goed nieuws als jij je daar in kan vinden, want doordat we massaal in beweging blijven, vermindert dat het risico op dementie. Daarbij is bewegen een belangrijke factor om je immuunsysteem op peil te houden.

De fitste mensen na ons wonen in Duitsland en Roemenië: zij sporten rond de 11 uur per dag. De mensen die het minst bewegen? Die bevinden zich in Brazilië, Japan, Italië, Chili en Frankrijk, waar ze wekelijks minder dan vier uur sporten.

Mannen in Nederland bewegen wekelijks gemiddeld 15,2 uur

Nederlandse mannen spannen de kroon: naar eigen zeggen bewegen die gemiddeld 15,2 uur in een normale week. Braziliaanse en Japanse mannen bewegen gemiddeld de minste tijd per week, namelijk tussen de 3 en 4 uur.

Zin om na het lezen van dit artikel je titel als fitte bewoner te vieren en misschien wel te bewijzen? Metro somt de mooiste fietsroutes voor je op in ons land, waarmee je het komende weekend wel even zoet bent.