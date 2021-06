Nederlandse oplichter die zich voordeed als profvoetballer opgepakt in Colombia

Een Nederlander die de wereld rondreist om zich als veelbelovend profvoetballer voor te doen, is in Colombia opgepakt nadat hij een spoor van onbetaalde rekeningen achterliet. De Colombiaanse krant El Tiempo berichtte dat Bernio Jordan Enzo V. is aangehouden en wordt uitgeleverd aan Nederland.

De in Suriname geboren V. is berucht langs de kust in het noorden van Colombia. V. doet zich voor als profvoetballer om vervolgens in luxe hotels en appartementen te slapen, te eten in dure restaurants en exclusieve boten te huren, zonder hiervoor te betalen. Hij toonde op zijn mobiel de bewijzen van elektronische overmakingen die zogenaamd langer zouden duren, maar in werkelijkheid kwam het geld nooit aan.

Prostituees eisten contant geld

V. werd volgens de Colombiaanse krant ontdekt toen één van de elektronische betalingen niet liep zoals gepland. Vier prostituees zouden contant geld hebben geëist. Toen V. dat niet kon betalen, schakelden ze te politie in. Al snel bleek dat er nog geen enkele aanklacht tegen hem was ingediend, wat het moeilijk maakte om hem gevangen te houden.

Op 17 juni werd V. daarom vrijgelaten, maar niet lang daarna kwam hij in handen van de Colombiaanse migratiepolitie. Hij werd opgepakt in een luxe appartement dat hij via Airbnb gehuurd had. De eigenaar van het appartement benadrukte tijdens de arrestatie dat V. hem het verschuldigde geld voor het appartement wel had betaald, maar kwam er niet veel later achter dat ook die transactie was teruggedraaid.

Amateurvoetballer in plaats van profvoetballer

V. is geen profvoetballer, maar een amateurvoetballer uit Brabant die zich als prof verhuurde. Hij kreeg korte tijd contracten bij clubs in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. In het laatste land werd hij onder meer wegens fraude tot een celstraf veroordeeld.

Wie de voetballoopbaan van V. bekijkt, merkt als snel dat er iets niet klopt. Zo tekende hij bij Cape Town City, een serieuze club in Zuid-Afrika. Zonder één wedstrijd gespeeld te hebben vertrok hij een maand later alweer. Ook Audax Italiano in Chili, nam V. onder contract. Daar vertrok hij ook zonder een wedstrijd te spelen.