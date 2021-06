Hongarije houdt wereldkampioen Frankrijk af met gelijkspel

Hongarije heeft op het EK voor een grote verrassing gezorgd door tegen wereldkampioen Frankrijk gelijkspel te houden. De Fransen, die het toernooi waren begonnen met een zege op Duitsland, lieten in Boedapest de kans liggen om zich al te verzekeren van een plek in de knock-outfase.

Hongarije hield titelverdediger Portugal dinsdag ook al lang in bedwang, maar ging in de slotfase alsnog met 3-0 onderuit. De Hongaren maken in de bijzonder zware groep C met nog kans op een vervolg in het toernooi.

Frankrijk had opnieuw moeite met scoren

Ondanks alle aanvallende kwaliteiten had Frankrijk opnieuw veel moeite om tot scoren te komen. Vier dagen eerder in München had de ploeg van Deschamps een eigen doelpunt van Mats Hummels nodig om te winnen (0-1). Kansen kregen de Fransen genoeg in de volgepakte Puskás Aréna, waar ruim 50.000 Hongaarse voetbalfans zaten. Karim Benzema, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann kregen de bal steeds maar niet langs de uitblinkende doelman Péter Gulácsi.

Hongarije sluit eerste helft af met doelpunt

In de blessuretijd van de eerste helft viel het doelpunt aan de andere kant. Vleugelverdediger Attila Fiola zorgde voor enorme feestvreugde in Boedapest door na een combinatie met spits Roland Sallai het gastland op voorsprong te zetten: 1-0.



🤯 Attila Fiola maakte in de blessuretijd van de eerste helft de 1-0 voor Hongarije en is vervolgens uitzinnig van vreugde. Hij is zó blij, dat hij de tafel van een verslaggeefster leeg veegt…#euro2020 #honfra pic.twitter.com/yzaS6L0Ti2 — NOS Sport (@NOSsport) June 19, 2021

Met aanvaller Ousmane Dembélé voor middenvelder Adrien Rabiot ging Frankrijk na rust op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er in de 66e minuut via Griezmann, na een actie van Mbappé. Diens voorzet werd door de Hongaarse verdediger Willi Orbán precies voor de voeten van Griezmann getikt, die de 1-1 kon binnenschieten. Afgezien van een schot van Mbappé op de vuisten van Gulácsi was Frankrijk in de slotfase niet echt gevaarlijk meer.