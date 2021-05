Wilde zwijnen beroven vrouw in Rome van boodschappen

Een rotte wilde zwijnen heeft op een parkeerplaats in Rome een vrouw overvallen en daarbij wat boodschappen buitgemaakt. Door de overval laait het debat over de wilde zijnen in Italië weer op.

Op een video die gisteren op het internet verscheen, is te zien hoe een Italiaanse vrouw ten prooi valt aan een gewelddadige overval. Zo is de parkeerplaats van een Romeinse supermarkt de arena voor een strijd tussen een rotte wilde zijnen en een nietsvermoedende dame. Maar bij de overval maakte de rotte in ieder geval de boodschappen van de winkelaar buit.

Op de beelden is te zien dat de groep dieren bestaat uit vier volwassen en twee jonge zwijnen. Nadat ze eerst de vrouw omsingelen, jagen zij haar op. Wanneer de Italiaanse inziet dat vluchten zinloos is, laat zij haar boodschappen vallen in een poging zo zichzelf in veiligheid te kunnen brengen. Daarop doen de beesten zich te goed aan de brede assortiment van de Italiaanse supermarkt.

Wilde-zwijnen debat

Afgelopen oktober stelde de burgemeester van Rome, Virginia Raggi, al een onderzoek in naar overlast van wilde zwijnen. Destijds legde de Romeinse politie een volledige familie wilde zwijnen om bij een speeltuin bij het Vaticaan. En in reactie daarop ontstond toen groot protest vanuit milieuactivistische hoek.

Aan de andere kant waarschuwen boeren in Italië al jaren voor de groeiende populatie van wilde zwijnen. Zo geven zij aan dat de dieren grote schade toebrengen aan de gewassen. In april sloeg Coldiretti, de grootste boerenbeweging van Italië, nog alarm over de wilde zwijnen in Italië. De organisatie noemde de huidige toename niet duurzaam en riep daarom de autoriteiten op in te grijpen. „We moeten zo snel mogelijk handelen en desnoods het leger er bij halen”, zo luidde destijds de boodschap van Coldiretti.

Ook zouden zij verantwoordelijk zijn voor gemiddeld tienduizend auto-ongelukken per jaar. Daarbij moet ook worden vermeld dat de afgelopen jaren de meldingen van aanvallen door wilde zwijnen dramatisch zijn gestegen. Er zijn ook gevallen geweest van noodlottige aanvallen door wilde zwijnen. Deze aanvallen vonden dan voornamelijk plaats bij afvalplekken, waar de zwijnen hun eten vinden, in stedelijke gebieden.

Populatie in Italië

Volgens de laatste cijfers telt Italië zo’n twee miljoen wilde zwijnen. Zo groeit de populatie al jaren, ondanks de intensieve en populaire jacht op de dieren. Want in de regio’s Toscane en Umbrië zijn gerechten met daarin het vlees van wilde zwijnen lokale specialiteiten.