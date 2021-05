Man tekent enorme penissen op de weg om gevaarlijke plekken te markeren

Een man uit de stad Auckland in Nieuw-Zeeland tekent al jaren enorme penissen op de weg. En daar zijn de autoriteiten niet blij mee. De Nieuw-Zeelandse wegbeheerder Auckland Transport wil zelfs juridische stappen tegen de man ondernemen.

Maar waarom toch die grote penissen? Het is inmiddels bijna het handelsmerk van Geoff Upson geworden. Hij is boos over de slechte staat van sommige wegen en vindt dat de gemeente niets aan de problemen doet. Om aandacht voor het probleem te vragen, tekent hij grote piemels rondom gevaarlijke kuilen in het wegdek.

Meer dan 100 tekeningen

De eerste penis tekende Upson in 2018 nadat hij twintig keer bij de verantwoordelijke instanties had geklaagd over de staat van een weg, maar er niets met zijn klachten gebeurde. Sindsdien heeft hij zo’n 100 tekeningen gemaakt, waarvan een groot aantal penissen voorstellen.

In de ogen van Upson heeft de gemeente maar één taak en dat is de veiligheid van de wegen garanderen. „En dat doen ze niet” zegt hij tegen de krant Auckland Herald. „Zodra ze de weg repareren, zal ik 100 procent zeker mijn tekening verwijderen.” Hij vertelt aan de lokale krant dat hij altijd een fluoriserend vest draagt om zichzelf niet in gevaar te brengen. Ook benadrukt Upson dat hij alleen piemels tekent als het probleemgebied groot genoeg is.

Penissen gevaarlijk voor andere weggebruikers

Maar de actie van Upson wordt niet gewaardeerd door de autoriteiten. Een woordvoerster van Auckland Transport zei tegen de Auckland Herald dat de graffiti niet alleen Upson zelf in gevaar brengt wanneer hij de tekeningen maakt, maar ook gevaarlijk is voor andere weggebruikers omdat het erg afleidend is.

Toch lijkt Upson zijn doel bereikt te hebben. De gaten in de weg worden binnenkort gerepareerd. Wel kan hij een rekening van zo’n 2500 dollar verwachten. De kosten voor het verwijderen van de graffiti worden namelijk op Upson verhaald.