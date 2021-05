Journalisten aangevallen door supporters van De Graafschap

Supporters van voetbalclub De Graafschap hebben vannacht bij het stadion van de eerstedivisieclub in Doetinchem een persfotograaf mishandeld en andere journalisten belaagd. De supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus die terugkwam uit Amsterdam te begroeten.

De fotograaf zou volgens zijn collega door vijf mensen zijn besprongen. Hij raakte gewond aan zijn hand toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen. De fotograaf, die werkt voor een fotopersbureau, is van plan om aangifte te doen van mishandeling.

Ook verslaggevers, onder wie journalisten van Omroep Gelderland, werden belaagd door supporters. De journalisten verlieten daarop het stadion, meldt de lokale zender. Er zijn volgens de politie nog geen aanhoudingen verricht.

Ongeveer tweehonderd supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie zag mislopen, een hart onder de riem te steken.

De Graafschap had kunnen promoveren

De Graafschap speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Bij een overwinning was de promotie naar de Eredivisie een feit geweest. Ondanks een oproep van burgemeester Boumans om thuis te blijven, kwamen er zo’n 200 supporters bijeen bij stadion De Vijverberg om hun club een hart onder de riem te steken. De ploeg kan aankomende woensdag alsnog promotie afdwingen als het de laatste wedstrijd van de competitie wint.

De poorten van het stadion waren opengezet en de supporters staken vuurwerk af. Er was een flinke politiemacht op de been en er vloog een drone boven het stadion, maar de politie greep verder niet in. De meeste supporters gingen vrij snel weg toen de spelers naar binnen gingen.

Journalisten vaker aangevallen

Het gebeurde de afgelopen maanden vaker dat journalisten en fotografen het doelwit waren van geweld. Zo vielen kerkgangers in Krimpen aan den IJssel en op Urk journalisten aan die verslag deden van grote kerkdiensten.

Ook in Lunteren was het vorige maand raak. Een persfotograaf en zijn partner raakte gewond toen ze in hun auto zaten en door een shovel de sloot in werden geduwd. De fotografen waren afgekomen op een brand in het Gelderse dorp.