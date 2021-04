Hoe een webdesigner de Argentijnse Google voor 3 euro kon kopen

Heel even was de 30-jarige webdesigner Nicolas Kurona uit Buenos Aires de eigenaar van de Argentijnse domeinnaam van Google. Hij kocht de naam voor 270 pesos, zo’n 2,90 euro. „Ik kon niet geloven wat er was gebeurd.”

Het begon afgelopen woensdag allemaal toen de Argentijnse website van Google korte tijd uit de lucht was. Kurona werkte thuis aan een website voor een klant toen hij verschillende appjes kreeg met het bericht dat Google offline was. „Ik typte www.google.com.ar in mijn browser en het werkte inderdaad niet”, vertelt Kurona aan de BBC.

Domeinnaam van Google vrijgegeven

Hij besloot het te controleren en surfde naar de website van het netwerk informatiecentrum in Argentinië (NIC), de organisatie die verantwoordelijk is voor Argentijnse domeinnamen. Hij zocht de website van Google op en inderdaad: de site was beschikbaar om te kopen.

En dat is dan ook precies van Kurona deed. „Ik had niet verwacht dat het zou lukken”, vertelt hij. Maar Kurona besloot het toch te proberen. Niet veel later ontving hij per email de factuur waarop stond dat hij inderdaad minder dan 3 euro moest betalen. Met stomheid geslagen surfde Kurona opnieuw naar www.google.com.ar. „Mijn persoonlijke gegevens verschenen in beeld. Ik kon het niet geloven.”

Google bevestigt dat de domeinnaam inderdaad korte tijd in handen was van Kurona. Maar hoe kon dat gebeuren? In theorie zou Google simpelweg vergeten kunnen zijn om de licentie voor de domeinnaam te verlengen, maar het techbedrijf heeft laten weten dat die licentie pas in juli verloopt. Het is dan ook niet duidelijk waarom de domeinnaam korte tijd vrijgegeven was.

Geen slechte intenties

Kurona zegt dat hij ook geen idee heeft hoe dit kon gebeuren, maar benadrukt dat hij nooit slechte intenties had. „Ik probeerde het gewoon te kopen en dat lukte.” Wel besefte hij zich al snel dat hem iets te wachten stond toen de domeinnaam hem naar zijn eigen gegevens leidde. Duizenden maken immer gebruik van Google. „Ik was bang voor wat er ging gebeuren.” En daarom besloot hij via een tweet te vertellen wat hem overkomen was. De tweet kreeg zeker 80.000 likes en Kurona bleef uit de problemen. Google onderzoekt het incident momenteel nog.



Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021