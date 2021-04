Gender reveal party loopt uit de hand; meldingen van aardbeving

De gender reveal party schiet de afgelopen jaren als een paddenstoel uit de grond. Op zo’n feestje wordt bekendgemaakt welk geslacht een ongeboren kind heeft. Daarbij is ook belangrijk om een originele bekendmaking te verzinnen. Een stel uit het Amerikaanse Kingston, New Hampshire, had een goed idee. Het liep alleen wel een beetje uit de hand.

De Amerikaanse familie vond het blijkbaar een beetje te ongezellig om een ballon met blauwe of roze confetti door te prikken. Zij gingen voor een íets grotere knal. Om het geslacht van hun ongeboren kind bekend te maken brachten ze 36 kilogram Tannerite, een springstof, tot ontploffing. Dit is overigens een legale springstof, die in de winkel te koop is. Met een gekleurde poeder werd zodoende bekend of het een jongetje of een meisje zou worden.

Gender reveal party schokt buurt

De explosie vond plaats bij een steengroeve, waar de toekomstige ouders het veilig genoeg vonden. Toch hadden ze niet met alles rekening gehouden. Tijdens de gender reveal party en de daarbij behorende explosie, stond de telefoon van de politie van Kingston roodgloeiend. Sommige buurtbewoners dachten dat er zojuist een aardbeving plaats had gevonden. Op zich niet zo’n gekke gedachte, aangezien sommige huizen schade opliepen door de ontploffing.

„Door de klap vielen de schilderijen van de muren”, zegt Sara Taglieri, die dicht bij de groeve woont, tegen NBC 10 Boston. Haar man Matt wist te vertellen dat er door de explosie scheuren in de fundering van de buren zaten. „Ik houd wel van een geintje, maar dit slaat nergens op. Ik heb er geen woorden voor”, zegt een boze Sara. Zij vond deze gender reveal party wat aan de extreme kant.

Explosie kilometers ver te horen en voelen

De explosie was kilometers in de omtrek te horen en te zien. Zelfs uit de nabijgelegen staat Massachusetts kwamen meldingen. Een deurbelcamera van een huis een paar dorpen verderop legde de explosie en de schokgolf zelfs vast.

De man des huizes, die de explosieven had gekocht, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Mogelijk wordt hij aangeklaagd en moet hij opdraaien voor de schade. De politie heeft de beelden bekeken en kon bevestigen dat het koppel een jongetje verwacht.