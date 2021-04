KNVB boos op kabinet na stopzetten pilots met publiek: ‘Niet uitlegbaar’

Voorlopig zal er geen publiek aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Het kabinet heeft de KNVB laten weten niet door te willen gaan met de Fieldlab-experimenten rondom wedstrijden. Ook mag er voorlopig geen publiek bij profwedstrijden zijn buiten experimenten om.

Dat is een klap in het gezicht voor veel voetbalclubs en fans. Veel voetballiefhebbers en clubs hadden de verwachting dat er vanaf komend weekend weer wat publiek in het stadion zou mogen zitten. Maar dat gaat dus niet door.

Fieldlab-experiment

In de laatste speelronde werd voor het eerst sinds september weer beperkt publiek toegelaten bij wijze van Fieldlab-experiment. Verspreid over het stadion zaten groepjes supporters, die zich zoveel mogelijk aan de maatregelen hielden en waren getest op het coronavirus. Volgens de KNVB is de test uitmuntend verlopen en daarom diende de bond meteen een verzoek in bij de overheid om het project te verlengen. Dit verzoek werd afgewezen.

In de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau van Nederland, wordt er in het kader van de Fieldlab-experimenten op 30 april beperkt publiek toegelaten. Dit zal bij een achttal wedstrijden zijn. Voorlopig is dat ook in de Keuken Kampioen Divisie de laatste keer.

KNVB teleurgesteld

De KNVB vindt het vanzelfsprekend jammer dat de Fieldlab-tests in de stadions niet worden voortgezet. Vooral omdat er sinds de start van het seizoen inmiddels zo’n 130 wedstrijden met een beetje publiek zijn gespeeld, en er geen tot weinig besmettingen waren. „Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden. En dankzij de ‘placering’ in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden”, zegt de bond.

Dat het experiment ondanks de goede resultaten nu wordt stopgezet, schiet in het verkeerde keelgat bij de KNVB, de ECV (Eredivisie) en CED (Keuken Kampioen Divisie). In een gezamenlijke verklaring laten de organisaties weten het besluit „zeer teleurstellend” te vinden. „Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september. Maar omdat de wetswijziging langer duurt is er geen vervolg of continuïteit.”

KNVB: ‘Niet uitlegbaar’

Daarmee wordt gedoeld op de wijziging van ‘sneltestwet’ Publieke Gezondheid, die langer op zich laat wachten dan gepland. Deze wijziging zal waarschijnlijk pas half mei plaatsvinden, wanneer de voetbalcompetitie bijna voorbij is. „In alle contacten met ‘Den Haag’ werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot op deze wijze niet wordt gecontinueerd, kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was”, vervolgt het statement. „Niet uitlegbaar richting de clubs en fans.”