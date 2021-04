Massale onderbroeken-begrafenissen voor een betere wereld

Boeren en kinderen door heel Australië en Nieuw-Zeeland doen mee aan de ‘Soil Your Undies’-campagne. Hierbij begraven zij hun ondergoed. Dit doen ze zodat ze kunnen checken of de aarde nog wel gezond is. Onderbroeken die na twee maanden verteerd zijn, hebben in een gezonde grond gelegen.

Op het Oceanische continent is een beweging ontstaan die georganiseerd hun ondergoed te begraaft. Enkele honderden boeren en kinderen verstoppen hun onderbroeken en hemden voor acht weken onder het aardoppervlak. Deze ‘Soil Your Undies Challenge’ vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, maar begint nu populair te worden in Nieuw-Zeeland en vooral Australië.



Het idee achter de campagne is dat de onderbroeken aantonen hoe gezond de grond is. Het katoen van het ondergoed is namelijk gemaakt van cellulose. Ondanks dat dit een suiker is, is deze niet aan te raden als nagerecht. Maar voor microben, vooral bacteriën, is een stukje katoen een waar feestmaal. Dus wanneer na acht weken van begraving de onderbroek nog volledig intact is, betekent dat dat de grond ongezond is en dat de bacteriën ontbreken.

Boeren testen hun grond

Oliver Knox doceert milieu- en plattelandswetenschappen aan de University of New England in het oosten van Australië en is de aanjager van het project. Hij moedigde boeren aan om dit project te starten. En voor boeren is met deze methode dus erg eenvoudig te zien of ze iets aan hun grond moeten doen. „Dit laat de boeren nadenken over hun grond en het is een prachtige manier om de landbouwgrond naar de mensen te brengen”, zo vertelt Knox aan Al Jazeera.

Educatieve programma’s

Daarnaast is de campagne ook gericht op kinderen. Michelle Cox, werkzaam voor de ‘Soil Your Undies’-campagne, verklaart: „Kinderen en hun leraren zijn enthousiast om te leren over de grond waar op ze lopen, maar net als vele anderen hebben ze er bijzonder weinig verstand van.” Voor nu is het educatieve programma in Australië een pilot voor zes scholen, maar dat aantal verdubbelt deze zomer. Vanaf volgend jaar hoopt de organisatie op landelijke schaal kinderen te leren over de aardbodem.

Wereldwijd onderbroeken begraven

Niet alleen in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten slaat de campagne aan. Ook in het Vlaamse Henegouwen starten projecten van gelijke strekking, waarbij inwoners wordt gevraagd om een ondergrondse sliptest te doen. In dat geval om te kijken hoe gezond de grond van het nabijgelegen natuurpark is. Daarnaast vindt in de komende maand een grootschalig experiment met duizenden deelnemers plaats in Zwitserland. Hiermee onderzoeken de Zwitsers ook met onderbroeken-begrafenissen hoe het ervoor staat met de Zwitserse grond.