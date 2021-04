Nummer van premier Johnson staat al vijftien jaar gewoon online

Afgezien dan van de mensen die hun nummer bewust op internet zetten, voor hun bedrijf of voor bepaalde rendez-vouz‘jes, wil niemand dat zijn of haar mobiele telefoonnummer op internet te vinden is. En zeker niet als je de premier van een land bent.

Googel je ‘telefoonnummer Mark Rutte’ dan krijg je een heleboel zoekresultaten, maar zijn nummer vind je niet.

Anders is dat bij premier Boris Johnson. Het telefoonnummer van de Britse premier Boris staat namelijk al sinds 2006 online, meldt de BBC. Het nummer staat onder een persverklaring die Johnson schreef als parlementslid vijftien jaar geleden. Volgens de omroep heeft de premier, die afgelopen week nog onder vuur lag om een uitspraak, zijn nummer sindsdien niet veranderd.

Vice World News ontdekte het nummer als eerste en probeerde het verscheidene malen te bereiken. „Het ging over zonder dat er werd opgenomen”, schrijven ze. Ook stuurden ze WhatsApp-berichten die keurig werden afgeleverd. Persbureau AFP probeerde het telefoonnummer vanochtend uit en het lijkt nu niet meer te werken. Ook komen berichten niet meer aan. Ook werd er gebeld met Downing Street (het vaste nummer), maar nog geen reactie van die kant.

Voormalig veiligheidsadviseur Peter Ricketts zei tegen de BBC dat het van „essentieel belang is dat een minister een nieuw nummer neemt. Mogelijk hebben buitenlandse mogendheden of criminelen nu het telefoonnummer van de premier.” Een mogelijk gevaar voor de staat dus.

Op Twitter wordt het nieuws over Johnson en zijn niet zo geheime nummer volop gedeeld. „We hebben een wandelend veiligheidsrisico in onze minister-president”, schrijft iemand bij het bericht van BBC. Een ander vraagt zich hardop af „hoe vaak hij de afgelopen jaren al gehackt is? Veiligheidsmedewerkers schudden vast en zeker heel hard het hoofd nu.”

