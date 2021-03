Vrouw fietst naakt over Museumplein als protest tegen ‘vrouwenhatend extreemrechts’

Een ruime overwinning van de VVD tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Toch was lang niet iedereen het daar mee eens. Eén van die mensen is de Amsterdamse Nelke. Zij protesteerde tegen de uitslag door naakt over het Museumplein te fietsen.

Dat deed Nelke samen met vriendin Stella. Stella voorop, Nelke naakt achterop. Nelke hield een vlag vast met de worden ‘parler’ en ‘mentir’, met ‘parle-ment’ uitgelicht. De woorden betekenen ‘praten’ en ‘liegen’ in het Frans. Met de actie protesteert ze tegen de zege van Rutte, maar ook de snelle opkomst van rechts in de Tweede Kamer.



„Rutte IV, hoe kan dat opnieuw gebeuren?”, schrijft Nelke op Instagram bij een foto van haar actie. „Is iedereen de toeslagenaffaire vergeten? Zijn multinationals belangrijker dan mensen? En wat denk je van de stijgende huurprijzen? Het stijgende aantal daklozen? Het afbreken van het zorgsysteem? Na tien jaar Rutte hoopten we op een transparant kabinet zonder selectief geheugenverlies.”

Om haar onvrede te uiten ontbolsterde Nelke haar ‘innerlijke Lady Godiva’. Deze dame van adel zou volgens de verhalen naakt op een paard door de stad hebben gereden als protest tegen de zware belastingen die haar man de inwoners van Coventry oplegde. Voor Amsterdam vond Nelke een fiets meer gepast.

‘Naakt tegen extreemrechtse ideologie’

Ze maakte met haar protest naar eigen zeggen „gebruik van het voorrecht van mijn witte lichaam en de aandacht die een naakt, vrouwelijk lichaam zal krijgen als wapen tegen de groei van de extreemrechtse, en vrouwen hatende ideologie”. Bij AT5 laat de vrouw weten de uitslag als „een grote klap” te hebben ervaren. „Dat Forum voor Democratie even groot is als GroenLinks is voor ons een klap. En dan de PVV zo hoog en de VVD die nog groeit na alle fouten die ze hebben begaan.”

Nelke en Stella werden nog staande gehouden door de politie, maar mochten hun weg vervolgen. Naast aandacht voor haar statement leverde de actie Nelke ook koude voeten op.