Franse krant biedt excuses aan voor publiceren brief verkrachter (20)

De Franse krant Libération heeft vandaag excuses aangeboden voor het publiceren van een brief van een verkrachter aan zijn slachtoffer. De publicatie leidde tot veel woedende reacties.

De brief werd meteen al aangekondigd op de voorpagina, met een nogal stevige binnenkomer. „Ik heb jou verkracht Alma, de brief van een dader aan zijn slachtoffer”. Op pagina veertien staat de volledige tekst, waarin de 20-jarige student Samuel uitleg geeft over zijn kant van het verhaal. Hij verkrachtte zijn vriendin Alma in 2019, toen ze allebei politicologie studeerden in Bordeaux.



"Certains ont ressenti comme une banalisation de ce que nous avions conçu comme une dénonciation. Il n’y a aucune ambiguïté : cette publication s’inscrit dans notre combat quotidien contre les violences faites aux femmes et contre les crimes sexuels"https://t.co/Y8uHiP4UeJ — laure bretton (@laurebretton) March 9, 2021

Samuel benaderde de krant met een mail met als onderwerp „J’ai violé. Vous violez. Nous violons.” (ik heb verkracht, jij hebt verkracht, wij hebben verkracht). De krant heeft laten weten de identiteit van Samuel niet te beschermen wanneer er een onderzoek vanuit de politie komt.



This article explains @libe's decision. It's an interesting debate. They are in touch with Alma, the victim, who consented to the letter being published. They also say they won't protect Samuel's real identity in the event of a police investigation.https://t.co/wQynpZD3Cr — Ingri Bergo (@ingribergo) March 8, 2021

Verdediging brief

De krant probeerde de publicatie van de brief maandag nog te verdedigen, door te zeggen dat het ook goed is om het eens van de andere kant te bekijken. Vandaag ging Libération alsnog diep door het stof. „We hebben meerdere blunders begaan en we bieden onze excuses aan aan iedereen die dacht dat we iets kleiner maakte waar we ons eigenlijk van willen afkeren.”

Toestemming slachtoffer

Volgens Libération had Alma toestemming gegeven om de brief te publiceren en zou ze het zelfs als opluchting hebben gevoeld. Veel feministen in Frankrijk zeggen dat het niet de plaats van de krant was om deze brief te publiceren. „Het is niet aan de krant om deze man een podium te bieden voordat hij terecht heet gestaan voor zijn daden”, zei feministe en schrijfster Válerie Rey-Robert. De organisatie Osez Le Feminisme (durf feminist te zijn) noemt het „schandalig”.

Alma werd een van de eerste vrouwen die zich in Frankrijk uitsprak over verkrachting en seksueel misbruik op de universiteit van Bordeaux. Het leidde tot veel meer vergelijkbare verhalen vanuit heel Frankrijk.

Plank mis

