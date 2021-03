‘Feeststol’ doet heel wat Twitterstof opwaaien: ‘Klinkt als iets heel smerigs’

Bij de Albert Heijn is de feeststol in de Bonus. Ook wel: een paasstol, maar dan met een andere, meer algemene naam. Het is mensen op Twitter niet ontgaan, waar iedereen er weer van alles van vindt en een heuse feeststolijke discussie is ontstaan.



Je hebt van die onderwerpen waarvan je precies snapt waarom het trending is op Twitter. Maar je hebt soms ook van die hashtags waarvan je denkt: hè?! #feeststol bijvoorbeeld. Een rondje Twitter biedt soelaas.



Paasstol. Mag ook niet meer. Bij @AH heet het nu feeststol. Klinkt als iets heel smerigs. — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) March 29, 2021

Journalist Joost Niemoller postte het gisteren op Twitter. „Paasstol. Mag ook niet meer. Bij AH heet het nu feeststol. Klinkt als iets heel smerigs.” Er wordt massaal op gereageerd. „Gezegend het land dat de luxe heeft om zodanig veel te zeiken over de #feeststol dat het trending is op twitter (en zelfs op nummer 1 staat!). Het zal mij er niet minder om smaken met een lik roomboter”, likkebaardt iemand al bij voorbaat.



Gezegend het land dat de luxe heeft om zodanig veel te zeiken over de #feeststol dat het trending is op twitter (en zelfs op nummer 1 staat!). Het zal mij er niet minder om smaken met een lik roomboter.🤪 Zalig Pasen! pic.twitter.com/E1rceS0zC4 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) March 30, 2021

„Ik vind het juist logisch, want deze zelfde stol verkopen ze ook met kerst”, reageert iemand die de benaming ‘feeststol’ helemaal begrijpt. Het kan rekenen op een minde begripvol antwoord van iemand. „Oh ja joh? Verkopen ze met Kerstmis een paasstol? En met Pasen wordt de kerststol aangeboden? Het gaat niet om die stol an sich. Het gaat erom dat wij geen woorden meer mogen gebruiken die verwijzen naar onze joods-christelijke roots omdat de bezettingsmacht zich ertegen verzet.” Een ander haalt de negerzoen en Zwarte Piet er weer eens bij.



negerzoen heet alleen zoen, zwarte piet alleen nog piet, moorkop heeft ook een andere naam gekregen en nu heet de paasstol ineens #feeststol. Ik ben het ff kwijt hoor met al die nieuwe namen 😕 — 100% Me (@ElvandenB) March 30, 2021



Oh ja joh? Verkopen ze met Kerstmis een paasstol? En met Pasen wordt de kerststol aangeboden? Het gaat niet om die stol an sich. Het gaat erom dat wij geen woorden meer mogen gebruiken die verwijzen naar onze joods-christelijke roots omdat de bezettingsmacht zich ertegen verzet. — Drs. Vincent (@DrsVincent1) March 29, 2021

Overigens is Albert Heijn niet de enige supermarkt die het zo noemt. Ook de Konmar verkoopt de feeststol al sinds 1985. Zij het wel een stukje duurder dan de Appie nu.



En Albert Heijn heeft nog genoeg andere paasproducten, wijst iemand de ‘feeststol-haters’ op de paasbeste folder die uitpuilt van de paastompucen en paas Bossche bollen.



Hou toch op… Hier, blz 1 van de ah bonusfolder… pic.twitter.com/9FK93iPR9f — Trea ten Kate (@Treatenkate) March 29, 2021

„Waarom is het toch dat vooral witte mannen van boven de 50 zo onevenredig vaak bang zijn voor zaken die veranderen (als ze al daadwerkelijk veranderen)?”, vraagt iemand zich af. Een ander verzucht hardop: „Oh mensen, die feeststol discussie. Die dingen zijn gewoon lang houdbaar, dus is het makkelijker om er feeststol dan kerststol op te zetten. Zo kan je de overgebleven kerstvoorraad mooi hergebruiken met Pasen. En hoef je maar 1 verpakking te maken.”



Oh mensen die feeststol discussie. Die dingen zijn gewoon lang houdbaar, dus is het makkelijker om er feesstol dan kerststol op te zetten. Zo kan je de overgebleven kerstvoorraad mooi hergebruiken met Pasen. En hoef je maar 1 verpakking te maken. #feeststol — notbadnotgood (@notbadnotgood5) March 30, 2021



Hahaha nu al beter 😂😂 — Johannesmaaktdingenmee (@hetisjohannes) March 30, 2021

Anderen kan het helemaal niets schelen. „Ze mogen van mij die feeststol ergens duwen waar het licht niet schijnt. Wat een zinloze discussie weer dit.” Iemand helpt een handje om het wat op te leuken. „Vervang stol voor snol, lees je ze een stuk leuker.”

En bij sommigen roept het weer héle andere associaties op.



Impasse: Mijn vriendin vindt #feeststol een leuk koosnaampje voor mijn sapstengel maar ik vind #paasbrood gewoon geiler. — Naam kan niet leeg zijn (@BrinkWillemvd) March 30, 2021



Maak er een feeststolijk Pasen van.