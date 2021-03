Inspectie: politie Londen handelde ‘gepast’ bij Sarah Everard-wake

De moord op de Engelse Sarah Everard deed moederharten breken. Vrouwen over de hele wereld maken zich sindsdien nog meer zorgen over hun veiligheid en spreken zich uit over de zaak en in Londen werd een wake gehouden. De politie greep in, tot grote verontwaardiging. Maar het was wel ‘gepast’, zegt de inspectie vandaag. Een woordje waar velen grote moeite mee hebben.



Police watchdog takes veiled swipe at Sadiq Khan for Sarah Everard vigil criticismhttps://t.co/ae3ERW0Wkc pic.twitter.com/pXULRmXaaM — Mirror Politics (@MirrorPolitics) March 30, 2021

De Londense politie heeft volgens een onafhankelijke inspectie gepast gehandeld bij de wake voor de vermoorde Sarah Everard (33). De politie greep vanwege de coronamaatregelen in bij de herdenking, wat leidde tot publieke en politieke verontwaardiging.



We need to redefine what we consider to be appropriatehttps://t.co/eJAjV9kXdC — Mathew Baynton (@realmatbaynton) March 30, 2021

Wake Sarah Everard

Het park waar Everard vlak voor haar verdwijning doorheen liep, werd gekozen als locatie voor de wake op 13 maart. Ondanks dat de organisatie zich terugtrok omdat de wake door de politie was verboden, werden gedurende de dag in het park bloemen gelegd. In de avond kwamen honderden mensen samen. Vanwege de drukte besloot de politie in te grijpen. De beelden van de hardhandige arrestaties gingen de hele wereld over.

‘Handhaving noodzakelijk’ bij wake Sarah Everard

Volgens de politie was handhaving „noodzakelijk” omdat aanwezigen niet reageerden op oproepen om te vertrekken en een kleine minderheid zich vervolgens tegen de politie keerde. De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden „onacceptabel”. Volgens hem had de politie de verantwoordelijkheid om de coronaregels te handhaven, maar was de reactie op momenten „ongepast en onevenredig”. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden „verontrustend” en riep op tot onderzoek.



An investigation into the conduct of the police at a London vigil for Sarah Everard, who was killed this month, has determined that they “acted appropriately.” The city’s police faced criticism after videos showed officers pinning some women to the ground.https://t.co/pFsxuu3grO — The New York Times (@nytimes) March 30, 2021

Inspectie Londen

De inspectiedienst die kijkt naar het handelen van de politie en andere hulpdiensten, concludeert vandaag dat de agenten hun best hebben gedaan om het publiek vreedzaam uiteen te drijven. De politie was kalm en professioneel toen ze met „extreem en weerzinwekkend wangedrag” te maken kreeg. Daarnaast is niet gebleken dat ze zich ongepast of op een hardhandige manier heeft gedragen, aldus het rapport.

Discussie over ‘appropriate’

De inspectie meldt dat het vanwege de grote toeloop onmogelijk was om de bijeenkomst volgens de coronamaatregelen te houden. Toen dat ook daadwerkelijk het geval bleek, handelde de politie volgens de inspectie „appropriate” door de bijeenkomst te behandelen als iedere andere massabijeenkomst. Het woordje ‘appropriate’ kan rekenen op veel vraagtekens. „Ik ben geschokt, echt heel erg geschokt om dit te horen”, schrijft iemand. Een ander denkt dat het nodig is om te herdefiniëren wat ‘appropriate’ is, terwijl anderen al lang weten dat het absoluut niet ‘appropriate’ was in dit geval. „What a joke…”



What a joke. There was nothing "appropriate" about their response BBC News – Police 'acted appropriately' at Sarah Everard vigilhttps://t.co/we4k7wc8oC — 🌷 Chlöe Hopkins🌹 (@ComradeChoppy) March 30, 2021



I'm shocked, shocked to hear that an investigation by the police into the police exonerated the police. Shocked, shocked, but nowhere near surprised. — Richard Ayres (@richard_ayres) March 30, 2021



