Plaagrups heeft vorst overleefd, wél is er een nieuwe vijand gevonden

Je had misschien gehoopt dat de vorst de groei van die vervelende eikenprocessierups zou belemmeren. Niet dus. Wel is er een nieuwe vijand gevonden van de plaagrups.

De afgelopen vorstperiode heeft de ontwikkeling van de overlastgevende eikenprocessierups niet gedeerd en de eikenprocessierupsen maken het goed in hun eipakketjes. Dat blijkt uit een check van de conditie van eipakketjes uit verschillende regio’s door experts, meldt Nature Today.

Vijand eikenprocessierups

In de val trapten de beestjes vorig jaar ook al niet, maar opvallend is wel dat er een nieuwe natuurlijke vijand is gevonden van de plaagrups: voor het eerst zijn sluipwesplarven in eitjes van eikenprocessierupsen in Nederland gevonden.



Voor het eerst sluipwesplarven in eitjes van eikenprocessierupsen in Nederland gevonden https://t.co/5wJTB0tgSZ pic.twitter.com/DQ3nK59YXE — NatureTodayNL (@NatureTodayNL) March 5, 2021

De experts hebben de conditie van de eikenprocessierupsen in hun eitjes zowel voor als na de vorstperiode van 7 tot 14 februari gecheckt. De rupsen bleken uitstekend beschermd te zijn tegen de Nederlandse weersomstandigheden. Alle rupsen zijn in hun eipakketjes ondanks de vorst goed ontwikkeld en er is geen afsterving van de rups te verwachten door de kou. De verwachting is dat de eerste rupsen, die jaarlijks veel overlast veroorzaken met hun brandharen, rond 10 april uitkomen. Een datum die niet veel mensen met hartjes eromheen zullen omcirkelen in hun agenda.



MORE LIKE EIKELPROCESSIERUPS — Jip (@Euforisch) June 3, 2019



Irritante jeuk en bulten op mijn arm. #processierups #proberenniettekrabben — Martijn Jansman (@MartijnJansman) June 29, 2011

Unieke ontdekking rups

Tijdens de jaarlijkse controle door de experts werden ook voor het eerst diverse geparasiteerde eitjes aangetroffen, een unieke ontdekking voor Nederland. In deze eitjes groeit geen processierups, maar een sluipwesp. Een naam die bij mensen van alles op roept.



Maar hij klinkt zo… sluiperig? 😃 — Anne Marie 't Hart (@AnneMarietHart) March 5, 2021

Rups-parasieten waren al wel bekend, maar ei-parasieten nog niet, legt Silvia Hellingman, die de ontdekking deed, uit. Om welke soort sluipwesp het gaat, is nog niet bekend. De geparasiteerde eitjes zijn verzameld in een natuurgebied met heidevelden, zandverstuivingen en vennen, maar de locatie zal voorlopig niet bekend worden gemaakt.

De verwachting is overigens dat als de populatie van sluipwespjes die eitjes van de rups parasiteren zich verder ontwikkelt, deze niet een al te grote rol zal spelen in de totale bestrijding van de eikenprocessierups. Een natuurlijke vijand roeit namelijk nooit zijn eigen voedselbron uit, meldt Nature Today.



