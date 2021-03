Kabinet komt met nog meer coronasteun voor ondernemers

Nederlandse ondernemers krijgen 730 miljoen euro extra van de regering. Niet per persoon, al zou dat wel fijn zijn, maar als geheel. Het kabinet heeft namelijk besloten om het huidige steunpakket met dat bedrag te verhogen.

Zo gaat de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) omhoog van 85 procent naar 100 procent. Het budget voor de TONK wordt verdubbeld. Dit is de steunmaatregel voor mensen die hun noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen, omdat hun inkomen door de coronacrisis is gedaald.

Van de 730 miljoen gaat 150 miljoen euro naar onderzoek en ontwikkeling in de autobranche, luchtvaart en maritieme sectoren. Dit geld komt vooral ten goede aan middelgrote en kleine maakbedrijven, denkt het kabinet.



Ik heb veel bewondering voor: Vaccinmakers. Binnen 1 jaar werkende vaccins

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden

De @GGDGHORNL. Nu al 1,7 mio prikken

Regering: tientallen miljarden steun aan ondernemers.

Met kennis toen en nu: sterke coördinerende en stimulerende rol overheid — Andries Knevel (@andriesgknevel) March 12, 2021

‘Budget ontoereikend’

Eerder wilde de Kamer de vastelastenregeling en de ondersteuning voor noodzakelijke kosten verruimen. De verhoging van de TVL kost ongeveer 450 miljoen euro en is nodig omdat de lockdown toch weer langer duurt dan verwacht.

Ook de verruiming van de TONK bleek nodig, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). „Gemeenten gaven aan dat het budget ontoereikend was om mensen goed te kunnen helpen”, zei de bewindsman. Gemeenten mogen van het kabinet het extra geld (130 miljoen euro) „ruimhartig” toekennen. Veel gemeenten zijn vanaf het begin van deze maand begonnen met het verlenen van de inkomenssteun.

Koolmees benadrukt dat de regeling ook „met terugwerkende kracht” werkt, dus ondernemers kunnen in principe coronasteun aanvragen voor het volledige eerste half jaar van 2021.

Of er in de tweede helft van 2021 weer coronasteun beschikbaar is? Daar wil minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) nog niet op vooruitlopen. De pakketten lopen op 1 juli in principe af. Wel praat het kabinet daarover met werkgeversverenigingen en de vakbonden, maar een besluit zal pas na de verkiezingen naar buiten worden gebracht.



Je bent een gekooide tijger in je eigen bedrijf, zegt @voorzittermkbnl bij @WNLVandaag over ondernemers in de lockdown. De steun is niet voldoende en perspectief op heropening is er nog niet. Zorg voor goed herstelpakket en laat lasten bedrijfsleven niet stijgen — MKB-Nederland (@MKBNL) March 12, 2021

Horeca wil uitbetaling coronasteun

Afgelopen week lag de horeca nog in de clinch met de overheid, over het uitbetalen van de beloofde coronasteun. Want het beloven van steun is één ding, maar dan moeten de ondernemers die het nodig hebben dat geld wel echt krijgen. Daarom spande de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een kort geding aan. Afgelopen week zaten ze bij de rechter.

Dat komt omdat veel eigenaren van restaurants en cafés eind februari bericht hebben gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar „binnen zestien weken”. De vertraging zou onder meer te maken hebben met „ingrijpende systeemwijzigingen”. Het is de bedoeling dat de aanvulling op de TVL-steun van eind vorig jaar nu tegelijk wordt uitbetaald met het voorschot voor het eerste kwartaal.

De rechter in Den Haag komt uiterlijk op 19 maart met een uitspraak.