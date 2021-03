Google belooft meer privacy met radicale koerswijziging

Een revolutionaire ingreep in de techwereld moet jou meer privacy bieden. Google stopt met advertenties op basis van jouw individuele zoekgedrag. Althans, dat beweert het bedrijf in een statement.

Vanaf 2022 gaat het techbedrijf geen advertenties meer verkopen op basis van het specifieke browsergedrag van individuele gebruikers. Dit maakte Google vandaag bekend in een blogpost. Volgens verschillende experts kan deze radicale koerswijziging de wereld van het online adverteren ingrijpend veranderen.

Google stopt met advertenties op basis van individueel zoekgedrag

“Om het internet voor iedereen open en toegankelijk te houden, moeten we allemaal meer doen om de privacy te beschermen”, aldus Google in een statement. “Dat betekent een einde maken aan cookies van derden, maar ook aan elke technologie die wordt gebruikt om individuele mensen te volgen terwijl ze op internet surfen.”

Eerder deed Google al uit de doeken een ‘privacy sandbox’ in te bouwen in Chrome, tegenwoordig de meest gebruikte internetbrowser wereldwijd. Daardoor zouden cookies van andere bedrijven niet meer goed werken. Aan de hand van ‘tracking cookies’ kunnen internetgebruikers tot in detail gevolgd worden. Zo kunnen adverteerders nu nog zeer specifieke en geraffineerde advertenties aanbieden. De techwereld, met Google en Facebook voorop, wordt al jarenlang bekritiseerd vanwege dit type cookies.

‘Geen nieuwe technologie voor individuele tracking’

Een logische gedachte is dat met het verwijderen van cookies van derden het voor andere bedrijven direct ook moeilijker wordt om te concurreren met Google. De zoekgigant is zelf immers ook een grote speler op het gebied van reclame. Maar nu maakt Google dus bekend dat het geen andere technologie gaat gebruiken om zelf wel het gedrag van gebruikers te volgen. Binnen het techbedrijf worden wel manieren getest waarop bedrijven advertenties kunnen richten op specifieke groepen anonieme gebruikers met vergelijkbare interesses.

Voor deze koerswijziging van Google maakte Apple het gebruik van de cookies en gepersonaliseerde advertenties in de Safari-browser al onmogelijk. Ook Firefox richt zich al wat langer nadrukkelijk op privacy.