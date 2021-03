Kookfilmpjes op YouTube verraden voortvluchtige cocaïne-maffioos

Het klinkt bijna als een 1 april grap. Een drugshandelaar met een neus voor coke is na jaren opgepakt door zijn kookvideo’s op YouTube. Heel maf ja, maar het is toch echt zo.

Een voortvluchtige maffioos die in Nederland drugs handelde, is opgepakt in de Dominicaanse Republiek. De 53-jarige Marc Feren Claude Biart verried zich via filmpjes op YouTube waarin hij zijn Italiaanse kookkunsten tentoonspreidde.

Kookvideo’s zonder gezicht

De man liet zijn gezicht niet zien in de filmpjes, maar de tatoeages op zijn lichaam maakten duidelijk wie hij was, meldt de Italiaanse politie vandaag. Met zijn aanhouding komt operazione Mauser, zoals het genoemd werd, ten einde.



Operazione MAUSER: Passione per cucina e tatuaggi incastrano il pericoloso latitante BIART di ‘ndrangheta fermato mercoledì scorso a Boca Chicahttps://t.co/GGS4scv6kM — Vivicentro (@ViViCentro) March 29, 2021

Biart was sinds 2014 op de vlucht. Italiaanse aanklagers lieten toen een opsporingsbevel uitgaan omdat hij in Nederland cocaïne zou hebben verhandeld voor een clan van de ‘Ndrangheta’, een maffiagroep in het Zuid-Italiaanse Calabrië. Hij leefde volgens de politie tot zijn arrestatie een rustig leventje in Boca Chica in de Dominicaanse Republiek. De Italiaanse expatgemeenschap daar zou hem als „buitenlander” hebben beschouwd.



