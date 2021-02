Hondenuitlaters willen vuurwapen na ontvoering hondjes Lady Gaga

Als het de beschrijving van een nieuwe serie was geweest, had je het ook geloofd. Man schiet hondenuitlater van popster neer en vlucht mét twee hondjes. Maar het gaat dus om Lady Gaga.

Zij looft een flinke beloning uit aan degene die haar twee ontvoerde viervoeters weer bij haar terugbrengt. Hondenuitlaters hebben intussen maatregelen genomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Headlines be like: LADY GAGA'S DOGS WERE STOLEN ᵒʰ ᵃⁿᵈ ʰᵉʳ ᵈᵒᵍ ʷᵃˡᵏᵉʳ ʷᵃˢ ˢʰᵒᵗ — Kemi Alemoru (@kemioliviax) February 25, 2021

Hondenuitlaters in Amerika hebben maatregelen genomen nadat de honden van Lady Gaga woensdag zijn ontvoerd. Daarbij werd Ryan Fischer, degene die de hondjes van Gaga uitlaat, neergeschoten. De nog voortvluchtige dader heeft twee Franse bulldogs van de zangeres meegenomen.

Vuurwapen voor hondenuitlaten



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

She must live in a ruff neighborhood — Double R. (@hereiam247) February 26, 2021

Verschillende organisaties willen nu een vergunning voor een vuurwapen aanvragen. Die kunnen de hondenuitlaters dan meenemen tijdens een wandeling. Ook heeft een eigenaresse van een organisatie aan website TMZ verteld lessen in zelfverdediging te nemen.

Pepperspray

Andere organisaties geven hun wandelaars pepperspray en een camera mee of stoppen helemaal met het ’s avonds uitlaten van de honden. „Nooit gedacht dat ik een pistool bij me zou dragen tijdens het wandelen met de hond…”, schrijft een hondenvrouw. „Maar ik moet nu wel, nu mensen honden stelen en proberen jou neer te schieten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Looks like I'm just going to start carrying a gun on my walks since they're out here shooting humble dog walkers now. This is why I always keep weapons while I'm walking. People steal dogs if they think they can profit, and some will even try to kill you to do so. — Scream of The Butterfly (@odetomedusa) February 25, 2021

Fischer liet Gaga’s honden Koji, Miss Asia en Gustavo uit in West Hollywood toen hij plotseling werd neergeschoten. De dader probeerde alle drie de viervoeters te stelen, maar eentje wist uiteindelijk te ontsnappen. Op foto’s is te zien dat een beveiliger van de zangeres de ontsnapte hond heeft opgevangen.

Op social media reageren mensen vol afschuw op zowel het bericht dat haar hondjes zijn ontvoerd als dat haar hondenuitlater is neergeschoten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lady Gaga's dogs were targeted by thieves last night. The thieves shot her dog walker and stole 2 of her French Bulldogs. 🔗: https://t.co/DJIPtcS0TI pic.twitter.com/mCq5bFzGjs — Pop Crave (@PopCrave) February 25, 2021

Half miljoen dollar

Gaga, die vorig jaar vertelde over haar mentale moeilijkheden, is momenteel voor filmopnames in Rome en heeft nog niet op het voorval gereageerd. Ingewijden vertellen wel dat de zangeres ontzettend aangeslagen is. Ze heeft een beloning van een half miljoen dollar dollar uitgeloofd voor haar twee ontvoerde honden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Me going to get lady Gaga dogs for that $500k reward pic.twitter.com/Icp7it4fI6 — lil duval (@lilduval) February 26, 2021

Het is niet duidelijk of de dader het specifiek had gemunt op de honden van Gaga. Franse bulldogs zijn duur en erg gewild en worden daarom wel vaker gestolen.

Er is zelfs een speciaal Twitter-account aangemaakt voor de hondjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.