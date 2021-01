Man simuleert seks met lijk terwijl moeder slachtoffer moet toekijken

Een man in het Afrikaanse Zimbabwe is aangehouden nadat hij seks simuleerde met het lichaam van een overleden vrouw. De man was dronken en drong de kamer waarin de vrouw opgebaard lag binnen. Vervolgens klom hij bovenop het lichaam terwijl een handlanger de drie aanwezige nabestaanden in bedwang hield, zo meldt The Sun.

Gruwelijk moet het geweest zijn om toe te moeten kijken hoe iemand je overleden geliefde zo toetakelt. Het lichaam van het slechts 20-jarige meisje zou begraven worden in Zimbabwe onder toezien van haar moeder en twee andere vrouwelijke nabestaanden. Tijdens de begrafenis drong een 49-jarige man samen met een andere man de ruimte binnen.

„Het is nog niet te laat”

Hij begroette de nabestaanden en stelde ‘dat hij van het meisje hield, maar geen seks met haar had kunnen hebben voor haar overlijden’. „Het is echter nog niet te laat, ik kan nog steeds seks met haar hebben voor ze begraven wordt. Ik ben er klaar voor”, stelde de man. De 49-jarige had, voorafgaand aan het incident, alcohol gedronken.

De moeder van het overleden meisje probeerde de man tegen te houden, maar dat lukte niet. De man klom, nog aangekleed, op het lichaam en simuleerde seks met het lijk. Een andere man die de ruimte in was gelopen, hield de drie aanwezige nabestaanden in bedwang.

Gevangenisstraf

Andere gasten hoorden het geschreeuw van de vrouwen en schoten te hulp. De politie heeft beide mannen gearresteerd. Als ze schuldig worden bevonden, hangt ze een gevangenisstraf tot wel vijf jaar en een boete boven het hoofd. In februari staan beide mannen terecht.

