Akwasi onder vuur na ‘ronduit kwalijk en bedreigend’ gedrag interview

Er is wederom veel ophef ontstaan rondom Akwasi. De Nederlandse rapper en acteur kwam onder vuur te liggen na zijn optreden tijdens een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Akwasi wilde niet praten over zijn veelbesproken speech op de Dam en besloot, toen de interviewer er toch naar vroeg, om diens laptop af te pakken. Hij dwong de makers vervolgens om de opnames te wissen.

Hans van der Steeg, presentator van het programma Dit is de Dag, zou met Akwasi in gesprek gaan over het afgelopen jaar. De rapper wist dat de Black Lives Matter-demonstratie aan bod zou komen en vond dat geen probleem „als het maar niet tergend lang zou duren”. Maar als het moment daar is, kapt Akwasi het interview af.

„Anders heb je een probleem met mij”

De vraag van Van der Steeg of hij de woorden over het „trappen van zwarte piet” vooraf had ingestudeerd, schoot volledig in het verkeerde keelgat. „Wil je deze kant opgaan?”, vroeg Akwasi vervolgens. Er ontstond een discussie en de rapper werd boos. Hij wilde dat de opname van het interview meteen gewist werd, „anders heb je een probleem met mij”, zo dreigde hij.

„Op dat moment trekt Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapt hem dicht en neemt de laptop onder zijn arm mee. Hierdoor stopt de opname. Daarna pakt hij ook de laptop van presentator Hans”, schreef de EO in een verklaring die het op vrijdag naar buiten bracht. De makers probeerden de muzikant daarna te overtuigen om het interview af te maken, maar Akwasi was er klaar mee. Hij zou de meegenomen laptops pas teruggeven als het opgenomen gesprek gewist was. Van der Steeg gaat onder druk akkoord.

Back-up alsnog gepubliceerd

De makers blijken later echter nog over een back-up van het gesprek te beschikken. Deze is nu online gezet. „Er is lang nagedacht over de vraag of we de opname wel of niet moesten uitzenden”, stelde eindredacteur Jan Pieter Kos. „Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en ze vervolgens te dwingen materiaal te verwijderen, is voor ons dé kernreden geweest dit gesprek toch uit te zenden.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees hier waarom @DitIsDeDag besloot het afgebroken interview met Akwasi uit te zenden. 'Het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet om materiaal te verwijderen, is voor ons de reden.' https://t.co/Dtozb1cGgk — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 8, 2021

Ook journalistenvakbond NVJ veroordeelt het gedrag van Akwasi en noemt zijn optreden tijdens het interview „ronduit kwalijk en bedreigend”. „Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning in een verklaring die door de EO online gezet is. „Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn.” De EO liet zich adviseren door de NVJ of ze het afgebroken interview met Akwasi alsnog moesten publiceren.

„De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist”, aldus Bruning. „Een onder een bedreiging geuite belofte is niet rechtsgeldig, dus de interviewer/journalist is in onze optiek volstrekt gerechtigd om het opgenomen materiaal alsnog te gebruiken en het (afgebroken) interview alsnog uit te zenden.”

Verbijstering op social media

Op social media wordt overigens ook vol verbijstering gereageerd op het optreden van Akwasi. Onder andere Özcan Akyol laat van zich horen. „Nou, dat riedeltje van een vredelievende woordkunstenaar, die zich even op de Dam liet meeslepen, gaat ook niet meer echt op, hè?” Grappend voegt hij eraan toe dat hij Akwasi ook maar moet uitnodigen voor zijn radioshow. „Hopelijk neemt hij mijn apparatuur ook mee. Dan krijg ik eindelijk nieuw materiaal. Ik ben wel klaar met die paupermicrofoons.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgende week ga ik Akwasi uitnodigen voor #onzemanindeventer. Hopelijk neemt hij mijn apparatuur ook mee. Dan krijg ik eindelijk nieuw materiaal. Ik ben wel klaar met die paupermicrofoons. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) January 8, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beschamend dit interview. Een zuigende interviewer, alsmaar hinten op 1 uitgekauwde gebeurtenis. Gaat EO dit 40 jaar lang als enige nieuwsfeit van de begaafde Akwasi agenderen? Hoe infantiel kan je ons als luisteraars bedienen? — Conne Blaauw (@BlaauwConne) January 8, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als meneer Akwasi ‘niet die kant op wil gaan’ moet hij er helemaal niet gaan zitten, de domoor. Er is namelijk geen enkele andere aanleiding een interview af te nemen met deze man in de hoofdrol. Dat had zijn ‘PR-man’ toch ook kunnen bedenken… — Marieke (@DansMariekje) January 8, 2021

Akwasi zelf plaatste overigens gisteren de volgende foto op zijn Instagrampagina.



Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ondanks het gedrag van Akwasi heeft de EO besloten geen aangifte te doen tegen de rapper. Dat laat een woordvoerder van de omroep weten. „We zijn niet van plan om aangifte te doen”, aldus de woordvoerder. „Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond. We wilden de journalistieke weg bewandelen.”

