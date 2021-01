Straat Rome tijdens oudejaarsnacht bezaaid met dode vogels

In de nacht van 31 december op 1 januari zijn er in het Italiaanse Rome veel dode vogels op straat aangetroffen. Voorvechters van dierenrechten en dierenwelzijn stellen dat de vogels zich letterlijk doodgeschrokken zijn van het vuurwerk dat die avond afgestoken werd, zo meldt The Sun.

Op de beelden die rondgaan op YouTube is te zien hoe de straat vlakbij het Roma Termini treinstation bezaaid ligt met de lichaampjes van dode vogels. „Dit is de walgelijke kant van menselijk handelen”, stelt de persoon die het tafereel filmt. „Het vuurwerk…honderden dode vogels. Het is ongelooflijk, kijk dan hoeveel dode vogels er liggen.”

Vuurwerk

Het lijken vooral zwaluwen te zijn die op de straat liggen. Waarom de dieren zijn overleden is nog niet bekend, maar de International Organisation for the Protection of Animals stelt dat er vuurwerk is afgestoken in een nabijgelegen buurt waar de vogels normaal gesproken slapen.





Lorena Diglio, werkzaam bij de IOPA stelt ‘dat de vogels inderdaad kunnen zijn overleden als gevolg van angst’. „Ze kunnen plots tegelijk opvliegen als reactie en daarbij tegen elkaar, tegen ramen en tegen elektriciteitskabels aanvliegen. En laten we vooral niet vergeten dat ze ook kunnen sterven aan de gevolgen van een hartaanval.”

Weinig bewijs

De Royal Society for the Protection of Birds, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van vogels, is het echter niet met Diglio eens. Zij stelt ‘dat er weinig bewijs is dat aantoont dat vuurwerk schade toebrengt aan wilde vogels’. De invloed van vuurwerk op de dieren zou volgens de RSPB hetzelfde zijn als de invloed van een fikse onweersbui.

Ondanks deze uitspraken stelt de organisatie wel ‘dat ze aanraadt vuurwerk niet af te steken in de buurt van kwetsbare natuurgebieden en rust- en nestplaatsen voor vogels’ om zo de natuur te beschermen.

