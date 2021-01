Engelse gezondheidsdienst: ‘mixen’ coronavaccins soms toegestaan

De Engelse gezondheidsdienst PHE heeft benadrukt dat mensen alleen onder uitzonderlijke omstandigheden worden ingeënt met twee verschillende coronavaccins. De dienst reageert daarmee op kritiek op nieuwe richtlijnen voor zorgverleners, waar instaat dat daar onder sommige omstandigheden toe besloten kan worden.

Britten die worden gevaccineerd tegen het coronavirus, krijgen nu in principe twee prikken. In de richtlijnen staat dat als het vaccin waar iemand de eerste keer mee is ingeënt niet meer beschikbaar is of niet bekend is, ook een ander middel kan worden aangeboden. Experts vroegen zich direct af of dat zogenoemde ‘mixen’ wel een goed idee is.

Mixen van vaccins

Het Verenigd Koninkrijk heeft twee coronavaccins goedgekeurd: het ook in de EU gebruikte middel van Pfizer/BioNtech en het vaccin van Oxford/AstraZeneca. Met dat laatste middel worden overigens nog geen Britten ingeënt. Daar wordt komende week mee begonnen.

Een PHE-bestuurder benadrukte bij Sky News dat het ‘mixen’ van vaccins waar mogelijk moet worden vermeden. „Als je eerst een dosis krijgt van het Pfizer-vaccin, is het niet de bedoeling dat je daarna het AstraZeneca-middel krijgt en vice versa”, aldus dokter Mary Ramsay.

Uitzondering

Ramsay erkende dat het soms kan voorkomen dat toch een uitzondering gemaakt moet worden. „Al het mogelijke moet gedaan worden om mensen hetzelfde vaccin aan te bieden. Maar als dat niet mogelijk is, kan beter een tweede dosis van een ander vaccin worden aangeboden dan helemaal niks.”

Lees ook: Straat Rome tijdens oudejaarsnacht bezaaid met dode vogels