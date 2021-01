Noord- en Waddenzee 2 jaar na ramp MSC Zoe nog steeds vol met afval

Ook op zee ging het opruimen gedreven door. Vissers en bergers hielpen mee en ruim 11 maanden lang werd er afval uit zee gehaald. In november 2019 besloot men te stoppen met het bergen van afval. Op dat moment zou er in totaal zo’n 2,4 miljoen kilo troep uit ze zee gehaald zijn.

Die 2,4 miljoen kilo afval komt echter niet in de buurt van de 3,2 miljoen kilo afval die er in totaal in het water belandde. Zeker een kwart van het oorspronkelijke vuil zwerft nog rond in de zee en dat is schadelijk voor de flora en fauna die er leven.

‘Probleem verdwijnt niet vanzelf’

„Het moet zo snel mogelijk worden opgeruimd”, zegt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. „Ook het onzichtbare afval in zee is schadelijk.”

„We zijn blij met de moeite die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo afval die uit zee is gehaald,” stelt Van Galen. „Maar het kan niet zo zijn dat nu alleen het afval wordt opgeruimd dat toevallig aanspoelt of in een vissersnet belandt. Plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf.”

